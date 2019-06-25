Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Teknoloji Porsche 100 bin aracı geri çağırıyor
OTOMOBİL

Porsche 100 bin aracı geri çağırıyor

Porsche dünya genelinde 100 bin aracı geri çağıracağını açıkladı. Alman otomotiv devi üretim hatası olan modellerin takla atma ihtimali olduğu için geri çağırıyor.

Haber Merkezi Diğer
Porsche
Porsche

Spor otomobilleriyle dünya çapında üne sahip olan Porsche markası 100 bin aracını geri çağırıyor. Üretim hatası olan araçların takla atma ihtimali olduğu belirtildi.

2013 ila 2016 yılları arasında üretilen çeşit ve model yılı farkı olmaksızın tüm Cayenne ve Panamera araçlar (toplam sayısı 99.665) Porsche Cars Kuzey Amerika tarafından geri çağrılıyor. Yapmış olduğu açıklamada Porsche Cars Kuzey Amerika şu modelleri listeliyor:

  • "2003-2006 Cayenne S, Cayenne Turbo, 2004-2010 Cayenne, 2006 Cayenne Turbo S, 2010-2016 Panamera S, Panamera 4 S, Panamera Turbo, 2011-2016 Panamera, Panamera 4, 2012-2013 Panamera Turbo S, 2013-2016 Panamera 4 GTS, 2014-2016 Panamera 4 S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S G1 II, Panamera Turbo S Executive, 2013 Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Platinum Edition, 2016 Panamera 4 Edition, Panamera Edition, Panamera Turbo S Executive Luxury Sports"

Vites ve vites kutusu arasındaki bir üretim hatası sebebiyle bu parçaların birbirlerinden tamamen ayrılabileceğini ve araçların takla dahi atabileceğini söyleyen Porsche, aracın vitesini park konumuna getirmenin vites kutusunda da park konumunun uygulanmayabileceğini ifade etti.

Bahsi geçen üretim hatasının anlaşılması ise durumu yaşayan birkaç kullanıcının bunu Porsche'ye bildirmesiyle gerçekleşti. Neyse ki yaşanan durumlarda herhangi bir kişi yaralanmadı veya herhangi bir maddi hasar oluşmadı. Yukarıda listelediğimiz araçların viteslerinde ciddi bir hata bulunduğu Porsche tarafından doğrulandı.

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