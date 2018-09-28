Porsche blockchaine yatırımı yapacak

Alman spor otomobil devi Porsche, blockchain ve yapay zeka teknolojisine büyük yatırım yapmaya hazırlanıyor. Geleceğin teknolojisini kaçırmamak için yatırımlarına hız veren firma, söz konusu alanda departmanlarını oluşturmak için hummalı bir çalışma yürütmeye başladı.

Porsche AG başkan yardımcısı Lutz Meschke’in yaptığı açıklamaya göre yapılan yatırımlar ile bu iş bölümünde köklü değişikliklere neden olacak. Otonom sitemler için yapay zekaya, güvenlik ve dijital sistemler için blockchain teknolojisine yönelen firma yeni nesil araçlarını son teknoloji ile buluştumayı planlıyor. Bu atılım için ise 176 milyon dolar bütçe ayırıyor

Buna ek olarak sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri için de bir startup oluşturan firma, geleceğin otomobillerini üretebilmek için yatırımlarını yönlendirmeye devam ediyor.