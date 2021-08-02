Provokasyonların ardından sosyal medya kullanıcıları kenetlendi: Güçlü Türkiye

Orman yangınlarını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sosyal medyadaki provokasyonlarla ilgili bazı adımlar da atılıyor. Birkaç gün önce 'HelpTurkey' sloganıyla başlatılan yardım çağrısının aslında sanıldığı kadar masum olmadığı ortaya çıktı.

Küresel Çağrı şeklinde paylaşılan görsel, dünyanın dört bir yanına çağrı yapılarak Türkiye'ye yardım edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Bu da aslında ülkeyi aciz göstermek adına özel olarak tasarlanmış bir projeyi ortaya çıkarıyor. Yani planlı bir süreç söz konusu.

#HelpTurkey hashtag'i fenomen hesaplar tarafından büyütülüp genişletildikten sonra milyonlarca kişiye erişmiş durumda. Tabii bu süreçte yüzlerce farklı bot hesap da aktif olarak görev yapıyor. Özellikle FETÖ bağlantısı olan hesapların bu tweet'leri yaymak için çok fazla çaba gösterdiği de biliniyor.

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#StrongTürkiye şu anda Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralarda.

Sosyal medyada yürütülen bu provokasyon süreciyle alakalı olarak Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'un da bir açıklaması var. Cesur, asıl amacın Türkiye'yi siyasi olarak aciz göstermek ve Kovid sınırlamaları sonrasında açılan turizm sektörünü baltalamak olduğunu belirtiyor.

#HelpTurkey sloganına karşılık olarak #StrongTürkiye hashtag'i başlatılmış durumda. Hatta birkaç saat olmadan bu hashtag ile 350 bini aşkın tweet atıldı. Yangınları çok büyük oranda kendi imkanlarıyla söndüren Türkiye, yabancı devletlerin müdahalesine ihtiyaç duymuyor. Atılan tweet'lerde bu durum özellikle belirtiliyor.

Yangınların çoğunu (122/129) kendimiz söndürdük. Yabancı devletleri müdahaleye davet eden müstemlekelerin amacı belli. Ülkemizi aciz göstermek.

Milyar tane bot satın alsanız da, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz.#StrongTürkiyepic.twitter.com/Qn7OgMsWbC

— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) August 2, 2021

Tweet'leriyle #StrongTürkiye projesine destek olan isimlerin başında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer alıyor. Kabaktepe, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla yangınları söndürdüğünü belirterek şu açıklamayı yapıyor:

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Milyar tane bot satın alsanız da, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz.

Her meselede”Ne pahasına olursa olsun Erdoğan’dan kurtulmalıyız”motivasyonu ile yalanı, iftirayı, siyasetlerinin temel aracı haline getirenler,deprem,sel,yangın,terörle mücadelede ellerini ovuşturanlar,bu aziz milletin sağduyusuna,milli mukavemetine yenileceksiniz#StrongTürkiyehttps://t.co/mgP4mE9ac9

— Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) August 2, 2021