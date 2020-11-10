PS 5'in özellikleri neler? Türkiye satış fiyatı ne kadar?

Oyun severler için en dikkat çekici avantaj Play Station 5'in çok güçlü bir işlemciyle geliyor olması. Bu sayede grafik yoğunluğu yüksek oyunları da hiçbir sorun yaşamadan oynayabilecekler. PS5, AMD Zen 2 CPU işlemcilere sahip. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM’i ve 825 GB’lık bir SSD depolaması bulunuyor.

PlayStation 5'in bir diğer etkileyici yanı ise neredeyse profesyonel bir ses dizaynına sahip olması. Cihazda kullanılacak ses sistemi Tempest 3D bu da ürün hakkında yeterince ipucunu veriyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D’yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

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Play Station 5'in Türkiye satış fiyatı ne kadar?

19 Kasım tarihinde dünyanın birçok ülkesiyle aynı anda Türkiye’de piyasaya çıkacak olan PlayStation 5’in Ultra HD Blu-ray disk okuyucuya sahip modeli 8299 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip olacak.

PlayStation 5, 8299 TL’lik satış fiyatı ile 19 Kasım’da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak.

*Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye’de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir. pic.twitter.com/r1o2YaAOLb REKLAM October 16, 2020

Türkiye’de 2021 yılında piyasaya çıkacak olan PS5 Dijital Sürüm modelinin fiyatı ise ilerleyen dönemde ayrıca duyurulacak.