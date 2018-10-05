QR kod ile arkadaş takibi özelliği geldi

Instagram'ın uygulamaya alacağı bu özelliği diğer sosyal medya platformları da hayata geçirmeyi planlıyor.

Instagram Ad Etiketi ismini taşıyan yeni özelliğini kullanıcılarıyla buluşturmaya başladı. Söz konusu özellik sayesinde gerçek hayatta tanışılan insanların Instagram üzerinde daha kolay takibe alınabilmesi amaçlanıyor.

Ad Etiketi‘nde kullanıcı isimleri telefonun ekranında yeni tanışılan kişi tarafından kolaylıkla taranabilecek biçimde gösteriliyor. Bu etiket farklı tasarım, renk ve çıkartmalarla kişiselleştirilebiliyor.

Teknoblog'un haberine göre diğer sosyal ağlar uzun süredir benzer özellikleri kullanıcılarına sunuyor. Twitter, Facebook ve Snapchat gibi platformlarda kullanıcılar başkalarının kendilerini rahatlıkla bulup arkadaş olarak eklemesi veya takibe alabilmesi için QR kodlar oluşturabiliyor. Spotify’da ise benzer bir özellik şarkılar için sunuluyor.

Instagram‘ın yeni özelliğinden yararlanmak için kullanıcıların önce kendi profillerine gitmeleri gerekiyor. Profil sayfasında sağ üstte bulunan menü ikonuna dokunulduğunda açılan panelde Ad Etiketi seçeneği görülüyor. Burada kullanıcılar kendi etiketlerini görüntüleyebiliyor. Ekranın alt kısmındaki “Ad etiketi tara” yazısına dokunulduğunda ise kamera aktif hâle geliyor ve başka kullanıcıların etiketleri taranabiliyor.

Instagram Ad Etiketi özelliğini dağıtıma çıkardı

Instagram Ad Etiketi özelliğini iOS ve Android uygulamalarında kullanıcılarıyla buluşturmaya başladı. Buna ek olarak; ABD’deki üniversiteler için yeni bir biyografi bölümünü test eden sosyal ağ, kullanıcıların okullarını, mezuniyet yıllarını ve dahil oldukları toplulukları profillerinde göstermelerini kolaylaştırıyor. Instagram burada da kullanıcıların arkadaşlarını bulmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.