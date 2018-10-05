Teknoloji QR kod ile arkadaş takibi özelliği geldi
SOSYAL MEDYA

QR kod ile arkadaş takibi özelliği geldi

Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıları kolayca bulabileceğiniz bir özelliği devreye aldı. Ad Etiket adını verdikleri özellik sayesinde kullanıcılar birbirlerini QR kod yardımı ile hem kolayca bulabilecek hem de takip edebilecek.

Haber Merkezi Diğer
Instagram'ın uygulamaya alacağı bu özelliği diğer sosyal medya platformları da hayata geçirmeyi planlıyor.
Instagram'ın uygulamaya alacağı bu özelliği diğer sosyal medya platformları da hayata geçirmeyi planlıyor.

Instagram Ad Etiketi ismini taşıyan yeni özelliğini kullanıcılarıyla buluşturmaya başladı. Söz konusu özellik sayesinde gerçek hayatta tanışılan insanların Instagram üzerinde daha kolay takibe alınabilmesi amaçlanıyor.

Ad Etiketi‘nde kullanıcı isimleri telefonun ekranında yeni tanışılan kişi tarafından kolaylıkla taranabilecek biçimde gösteriliyor. Bu etiket farklı tasarım, renk ve çıkartmalarla kişiselleştirilebiliyor.

Teknoblog'un haberine göre diğer sosyal ağlar uzun süredir benzer özellikleri kullanıcılarına sunuyor. Twitter, Facebook ve Snapchat gibi platformlarda kullanıcılar başkalarının kendilerini rahatlıkla bulup arkadaş olarak eklemesi veya takibe alabilmesi için QR kodlar oluşturabiliyor. Spotify’da ise benzer bir özellik şarkılar için sunuluyor.

Instagram‘ın yeni özelliğinden yararlanmak için kullanıcıların önce kendi profillerine gitmeleri gerekiyor. Profil sayfasında sağ üstte bulunan menü ikonuna dokunulduğunda açılan panelde Ad Etiketi seçeneği görülüyor. Burada kullanıcılar kendi etiketlerini görüntüleyebiliyor. Ekranın alt kısmındaki “Ad etiketi tara” yazısına dokunulduğunda ise kamera aktif hâle geliyor ve başka kullanıcıların etiketleri taranabiliyor.

Instagram Ad Etiketi özelliğini dağıtıma çıkardı

Instagram Ad Etiketi özelliğini iOS ve Android uygulamalarında kullanıcılarıyla buluşturmaya başladı. Buna ek olarak; ABD’deki üniversiteler için yeni bir biyografi bölümünü test eden sosyal ağ, kullanıcıların okullarını, mezuniyet yıllarını ve dahil oldukları toplulukları profillerinde göstermelerini kolaylaştırıyor. Instagram burada da kullanıcıların arkadaşlarını bulmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

REKLAM
ABD'yi takan yok

ABD'yi takan yok

​Hindistan'ın Rusya'dan S-400 alımı kesinleşti.
Yıllık kirası 100 lira

Yıllık kirası 100 lira

​23 bin kişi başvuruda bulundu.
Deprem sonrası Cuma namazını enkazda kıldılar

Deprem sonrası Cuma namazını enkazda kıldılar
33 bin ret 2 bin kabul

33 bin ret 2 bin kabul

OHAL İnceleme Komisyonu rakamları açıkladı.
Karadeniz'de afet

Karadeniz'de afet

Yaşanan selin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.
Drift'e ters kelepçe

Drift'e ters kelepçe

​Tüneli trafiğe kapatıp lastik yakan magandalar adliyede.
Üst düzey kucaklaşma

Üst düzey kucaklaşma

İkili ilişkileri ve stratejik ortaklığı görüşecekler.
CHP'deortalık karışacak

CHP'deortalık karışacak

​Yerelde istekler başka, teklifler başka.

Hakaret ettiiki gol attık

Hakaret ettiiki gol attık

Beşiktaşlı yıldız için maç sonu olay açıklama.
5 yıl içinde 4 ziyaret izni

5 yıl içinde 4 ziyaret izni

​Mursi'nin oğlundan babasının sağlık durumu için çağrı.
Tek bir vatan tanırım

Tek bir vatan tanırım

​Kürt vatandaş PKK'ya seslendi:
Bu vatanı bölemeyeceksiniz.
Kinimiz daha da arttı

Kinimiz daha da arttı

​Teröristler yola patlayıcı döşedi: 8 asker şehit oldu.
1.5 liradankonum atın

1.5 liradankonum atın

​Ekmek zammını geri çekmeyeni şikayet edin.
Şafak şoku!

Şafak şoku!

​Sosyal medyada atıp tutan PKK'lılar paketlendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.