Qualcomm MWC 2019'da 5G ile gövde gösterisi yapacak

Qualcomm Technologies Inc, Mobil Dünya Kongresi’nde ilk olarak ikinci nesil modemi Snapdragon X55 5G’yi vitrine çıkaracak. Çığır açan teknolojiye sahip ikinci nesil Snapdragon X55 5G modem, şirketin 4G ve 5G alanındaki uzmanlığını sunduğu bütün spektrum tiplerini ve bantlarını destekleyen kapsamlı çözümleriyle devam ettiriyor.

Snapdragon X55 hem mobil hem ticari cihazlarda 6GHz altı ve milimetrik dalga (mmwave) spektrum bantlarını destekliyor. Birinci nesil ayrı LTE modem sistemiyle üretilmiş Snapdragon X50’nin aksine, Snapdragon X55, 7 nanometre tek çip sete entegre edilmiş ve operatörlere var olan 4G spektrum depolamasını hem 4G hem 5G servislerine dinamik olarak ileterek 5G dağıtımını hızlandırıyor. İkinci nesil modem 5G/ 4G spektrum paylaşımı modunda çalışarak aynı frekansta her iki servis tipini de sunabiliyorken aynı zamanda tüm frekans bantlarına uyum sağlayarak 5G’den 2G’ye kadar servis sağlayabiliyor. Snapdragon X55 modem saniyede 7 Gbps indirme hızı, 5G’de 3Gbps yükleme hızı ve LTE 22 kategorisinde 2.5 Gbps LTE’ye varan indirme hızı sunabiliyor.

Qualcomm'un mobil cihazlar için geliştirdiği 5G modemi.

Qualcomm Incorporated Başkanı Cristiano Amon yaptığı açıklamada “Qualcomm Technologies tüm dünyadaki 5G’ye geçiş sürecine birinci nesil 5G mobil platformumuzla önayak oluyor. Yeteneklerdeki ve performanstaki önemli gelişmelerle birlikte, ikinci nesil ticari 5G modemimiz 5G teknolojisinde lider olduğumuzu gerçek anlamda kanıtlar nitelikte. Mobil platformumuzun 5G tanıtımında önemli bir iz bırakırken 5G’nin ticarileştirilmesinin hızlandırmasını da bekliyoruz,” dedi

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YENİ 5G TEST AĞLARI DA TANITILACAK

Mobil teknoloji dünyasını Barcelona’da buluşturacak olan etkinlikte Qualcomm Technologies yeni test ağlarını ve demolarını sunacak.

5G ekosistemini güçlendirmek ve 5G teknolojisi yeniliğinin 2019 ve sonrasındaki temposunu hızlandırmak için test ağlarına da yatırım yapan Qualcomm, bugün uçtan uca havadan (OTA) hem mmWave hem de 6 GHz bandı altını kapsayan konfigürasyonları da ekleyerek 5G test ağlarının kapsamını genişlettiğini duyurdu.

Sunulacak olan canlı demolar ise Qualcomm Technologies’in mobil geniş bant ağlarının kullanımının genişletilmesinin altını çizecek ve 3GPP akıllı telefonların da ötesinde 5G’nin yeni endüstrilere taşınacağını gösterecek.

QUALCOMM 5G EKOSİSTEMİNDE HEYECAN VERİCİ GELİŞMELERE İMZA ATIYOR

Qualcomm Technologies başkan yardımcısı John Smee: “Bu test ağları Qualcomm Technologies’in 5G teknolojisini akıllı telefonlarda, tabletlerde, bağlı PC’lerde hatta XR, otomobillerde ve endüstriyel IoT aplikasyonlarına kadar alanlarda kullanımına olanak sağlayan yatırımlarının bir parçası. Qualcomm 5G ekosisteminde heyecan verici gelişmelere imza atıyor. Biz bu test ağlarının sistem düzeyi uzmanlığımıza olduğu kadar 5G teknolojisinin ivme kazanmasına da yardım edeceğine inanıyoruz.”

Smee açıklamasına şöyle devam etti: “5G teknolojisinin daha geniş alanda kullanımı için bizi etki ve performans açısından daha ileri seviyelere taşıyacak teknoloji girişimlerine devam edeceğiz. Bu gösterimlerin her biri geliştirdiğimiz simülasyonların gelecekteki halini tasvir ediyor ve deneyler 5G teknolojisinin kapsamını mmWave, boundless XR, endüstriyel IoT, spektrum paylaşma ve C- V2X gibi alanlara doğru arttırıyor.”