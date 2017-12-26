Qualcomm otonom araç denemesi için izin aldı

Qualcomm, dünyanın en büyük işlemci üreticisi ancak henüz otomobil üretmiyor. Otonom araçlar yaygınlaşmaya başladığı için birçok şirket son dönemlerde yatırımlarını bu alana kaydırıyor. Qualcomm’da bu endüstrinin kilit oyuncularından birisi olmayı istiyor. Çinli teknoloji devi son olarak, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde otonom araç sürüş izni aldı.

Kaliforniya Motorlu Taşıtlar İdaresi’nden bir kişinin yaptığı açıklamada, Qualcomm bir otonom araç ve 3 sürücü için Kaliforniya yollarında otonom araç kullanma izni aldı. Sürücüden kasıt, otonom araç yoldayken test edecek deneyimli operatörler. Qualcomm’un Otomotiv Ürün Yöneticisi Nakul Duggal konu hakkında, “Bu gelişmeyle birlikte otonom araç endüstrisindeki önemli oyunculardan biri olduğumuzu kanıtladık” şeklinde bir açıklama yaptı.

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Google'ın otonom aracı Waymo.

Qualcomm, aslında kendisi otonom araç üretmeyecek. Şirket araçların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan ‘9150 C-V2X’ isimli çip setleri tanıttı. Otonom araçların kilit çiplerini üreten firma olmayı hedefliyor. Ford bu çipsetleri kullanan firmalardan birisi olmuştu. Qualcomm’da bu çipsetleri test alanında kullanan araçların deneme sürüşlerini ve optimizasyonlarını bu şekilde denemek istiyor.

Şirket bir süredir düşüşte gibi görünse de oldukça büyük ve geleceğe yönelik yatırımlar yapmaya devam ediyor. Çinli teknoloji devi bu şekilde devam ederek Nvidia ve Intel gibi markaları ekarte edebilir.