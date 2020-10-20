Realme 7 Pro 3 dakikalık şarj ile mucizeler sunuyor

Akıllı telefon markası Realme; Türkiye’de kendi segmentinin ilk 65W hızlı şarj özelliğine sahip olan yeni telefonu Realme 7 Pro’yu piyasaya sürdü.

“Süper Hız Süper Güç” sloganıyla tanıtılan Realme 7 Pro, sıfırdan yüze sadece 34 dakikada dolarken üstün kamera, ekran ve işlemci performansı ile de kullanıcılarını şaşırtacak.

Realme Pro 7

Şarj için kısa bir zaman yeterli

Realme 7 Pro sahip olduğu 65W SuperDart Şarj son derece yüksek şarj verimliliği sayesinde, 4500mAh büyük bataryayı hızlı bir şekilde doldurabiliyor. İki hücreli pile sahip olan Realme 7 Pro, 34 dakika içinde yüzde 100 şarj edilebiliyor ve yalnızca 12 dakika içinde ise neredeyse %50 şarj olabiliyor.

Daha kısa sürelerde bile çok hızlı şarj imkanı sunan Realme 7 Pro, sadece 3 dakikalık dolumla bile 2.5 saat YouTube veya 2 saat Instagram veya 3 tur PUBG deneyimi sunabilecek kapasiteye ulaşıyor. Oyun oynarken eş zamanlı şarj edildiğinde dahi üstün dolum performansından ödün vermeyen Realme 7 Prooyun esnasında bile 30 dakikada yüzde 43 dolum seviyesine gelebiliyor.

Yüksek dayanıklılık ve güvenliğe sahip

Yüksek sıcaklığa, darbelere ve zorlu kullanım koşullarına karşı oldukça dayanıklı olacak şekilde geliştirilen Realme 7 Pro “TÜV Rheinland Akıllı Telefon Güvenilirlik Doğrulaması'nı geçen ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Günlük kullanım, bileşen güvenilirliği ve çevre koşulları gibi üç farklı kategoride toplam 22 senaryo üzerinden test edilen Realme 7 Pro testlerden tam not alarak güvenilirlik konusunda öne çıkıyor.

Realme Pro 7

Diğer bir ifadeyle yüksek sıcaklığa, sokağa, darbelere vs karşı oldukça dayanıklılık sağlıyor. Ayna Gümüşü ve Ayna Mavisi olmak üzere 2 farklı renk seçeneğine sahip Realme 7 Pro iz engelleyen tasarımı ile dikkat çekerken 8,7 mm kalınlığı 182 gram ağırlığı ile de kullanım kolaylığı sağlıyor.

Realme 7 Pro Türkiye'de kaç paradan satılacak?

Realme 7 Pro, “Ayna Gümüşü” ve “Ayna Mavisi” olmak üzere 2 renk seçeneği ile geliyor. Cihaz Türkiye’de 23 Ekim tarihinden itibaren 3 bin 999 TL'ye satışa sunulacak.

TEKNOLOJİ Realme 7 Pro'nun kamerası Sony'e emanet



