Reddit'in kurucusndan yapay zekalı video konferans uygulaması

Corona virüs salgını ile değişen en önemli alışkanlıklardan biri, hiç şüphesiz, ofis ortamı yerine evden çalışmaya geçilmesi oldu. Üstelik evden çalışma düzeni her geçen gün artış gösteriyor ve global olarak birçok şirket şu an için bu anlayışı benimsiyor. Zira yetkililer corona virüs salgınını önlemenin en önemli yöntemi olarak evde kalınmasını öneriyor, hatta bazı yerler bunu zorunlu tutuyor. Durum böyle olunca uzaktan çalışan ekiplerin bir şekilde birbirine entegre olması gerekiyor.

Yapay zeka destekli

Daha önce Türkiye'deki kurumsal şirketlerin ağırlıklı olarak hangi konferans uygulamalarını kullandığından bahsetmiştik. Bahsettiğimiz bu ürünlerin yanı sıra Blujeans, GoToMeeting, Lifesize, Meet Google, Zoom.us gibi servisler de globalde fazlasıyla tercih ediliyor. Bu ürünlere bir yenisini de Reddit kurucusu Alexis Ohanian ekledi; ismi Around.

Kişiye odaklanıyor ve dikkatin dağılmasını engelliyor

Around, birçok video konferans uygulamasına benzese de kendini diğerlerinden ayıran özelliğin "kişiye odaklanma" olduğunu söylüyor. Daha önce birçok kez canlı yayında yaşanan bağlantılarda, video konferans sırasında kişinin arkasından istenmeyen kişilerin geçtiğine, bunun da dikkati dağıttığına şahit olduk. Around odaklanma özelliğiyle bu sorunu ortadan kaldırmayı ve tamamen yapılan işe odaklanmayı hedefliyor.

Reddit'in kurucusunun geliştirdiği bir uygulama

Arka plandaki sesleri bastıran yapay zeka tabanlı filtreleme

Platform, yapay zeka yardımıyla etrafta hareket ederken bile kişinin yüzünü buluyor, dağınıklığı ve diğer arka plan dikkat dağıtıcılarını ortadan kaldırıyor. Ayrıca direkt olarak kişinin yüzüne odaklandığı için arka planda oldukça minik bir kesit görünüyor, böylelikle bulunan yerin dağınıklığı konusunda endişe edilmesine gerek kalınmıyor. Ayrıca sirenler, havlayan köpekler, çamaşır makineleri, mutfak işleri, dizüstü bilgisayar fanları gibi tüm sesleri tanıyor ve insan sesini önceliklendirirken bu sesleri bastırmak için yapay tabanlı filtreleme uyguluyor.

Webrazzi'nin haberine göre; Around kullanmak için herhangi bir konferans donanımına gerek duyulmuyor, platform yankı sorununu ortadan kaldırıyor ve her yeri sessiz bir toplantı salonuna çeviriyor. Platformu kullanmak için ekip kurulumu gerekmiyor, herkesin bireysel olarak Around'a sahip olması yeterli oluyor. Around bireysel kullanımlar için herhangi bir ücret de talep etmiyor.