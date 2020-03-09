Teknoloji Robot basketbolcu Mvp ödülüne aday
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Robot basketbolcu Mvp ödülüne aday

Toyota çalışanları tarafından geliştirilen yapay zekaya sahip robot basketbolcu CUE, yüzde 100 sayı isabetiyle öne çıkıyor.

Haber Merkezi AA
Robot sayı kaçırmıyor
Robot sayı kaçırmıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geliştirme ekibi robotu bir adım daha ileriye taşıyarak, dördüncü nesil CUE'yi ortaya çıkardı.

CUE3, sahanın ortasından attığı şutlarla profesyonel NBA oyuncularına benzer performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Daha da geliştirilen 2,09 m'lik CUE4, koşarak tek başına topu alıp atış yapabiliyor ve atışın ardından yeniden koşmaya devam edebiliyor.

Toyota robotu

Levanga Hokkaido takımı ile basketbol ligi All-Star maçında sahaya çıkan geliştirme aşamasındaki CUE4, CUE3'ün başarısını daha da ileriye taşıyarak üç sayı yarışmasında yaptığı 11 üçlük denemesinde de başarılı oldu.

Parkede tüm açıları ve hızı hesaplayarak atışlarını yapan robot basketbolcu CUE4, yapay zekaya sahip robotların insanlar gibi hareket edebileceğini ortaya koyuyor.

2019'da arka arkaya 2020 serbest atışı gerçekleştirerek Guinness Dünya Rekoru kıran CUE, yeni elleri ve karbon fiber çerçevesiyle topu kendi kavrayıp kusursuz atışlar gerçekleştirebiliyor.

CUE3'ün güç kabloları yerine küçük ve güçlü motorlar kullanan geliştirme ekibi, şut mekanizmasını iyileştirmek amacıyla yapay zeka sistemini de geliştirdi.

Toyota robot'u rakip takıma transfer oldu

Rakip takıma transfer oldu

Alvark Tokyo kulübünde yaklaşık iki yıl geçiren CUE, Levanga Hokkaido'ya transfer oldu.

28 Aralık'ta Hokkaido Spor Merkezi'nde ilk antrenmanına çıkan CUE4, yeni yeşil formasıyla takım arkadaşları tarafından sıcak bir şekilde karşılanarak ilgi odağı oldu.

Levanga'daki kiralık süresi dolan CUE4, 25 Şubat'ta Alvark'a geri döndü.

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