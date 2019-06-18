Sahte fotoğrafları tespit eden yapay zeka geliştirildi

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir yapay zeka programı fotoğrafları sanki gerçek kişiler gibi konuşturuyordu. Hatta bir sanatçı yapay zekayı kullanarak Mark Zuckerberg'e bir montaj yapmıştı. Bu video kısa sürede Instagram'da viral hale geldi. İlk bakışta videodaki kişi Zuckerberg gibi görünüyor ve sesi de aynıydı. Ancak daha sonra sanatçı bir açıklama yaptı ve yapay zekadan destek aldığını açıkladı.

TEKNOLOJİ Yapay zeka tarafından taklit edilen Zuckerberg sosyal medyayı karıştırdı

Yapay zeka teknolojileri ilerledikçe insanlar gerçekle sahteyi ayırmakta zorlanmaya başladı. Bu konuyla ilgili çözüm Adobe tarafından geliştirildi. Adobe'un yapay zekası üzerinde oynama yapılmış fotoğrafları kolayca tanıyabiliyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan sahte görseller yine yapay zeka sayesinde ayrıştırılabiliyor.