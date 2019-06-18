Teknoloji Sahte fotoğrafları tespit eden yapay zeka geliştirildi
İNTERNET

Sahte fotoğrafları tespit eden yapay zeka geliştirildi

Yapay zeka teknolojileri sayesinde fotoğraflar üzerinde oynamalar yapmak oldukça basit bir hale geldi. Bu gelişmeler aslında biraz da korkutucu olabiliyor. Adobe firması yapay zeka tarafından yapılan montajları tanımlayabilen bir program geliştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adobe'un geliştirdiği yapay zekanın çalışma prensibi.
Adobe'un geliştirdiği yapay zekanın çalışma prensibi.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir yapay zeka programı fotoğrafları sanki gerçek kişiler gibi konuşturuyordu. Hatta bir sanatçı yapay zekayı kullanarak Mark Zuckerberg'e bir montaj yapmıştı. Bu video kısa sürede Instagram'da viral hale geldi. İlk bakışta videodaki kişi Zuckerberg gibi görünüyor ve sesi de aynıydı. Ancak daha sonra sanatçı bir açıklama yaptı ve yapay zekadan destek aldığını açıkladı.

Yapay zeka tarafından taklit edilen Zuckerberg sosyal medyayı karıştırdı
TEKNOLOJİ
Yapay zeka tarafından taklit edilen Zuckerberg sosyal medyayı karıştırdı

Yapay zeka teknolojileri ilerledikçe insanlar gerçekle sahteyi ayırmakta zorlanmaya başladı. Bu konuyla ilgili çözüm Adobe tarafından geliştirildi. Adobe'un yapay zekası üzerinde oynama yapılmış fotoğrafları kolayca tanıyabiliyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan sahte görseller yine yapay zeka sayesinde ayrıştırılabiliyor.

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