Teknoloji Sahte Samsung uygulaması 10 milyon defa indirildi
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Sahte Samsung uygulaması 10 milyon defa indirildi

Samsung ile alakası olmayan ancak Samsung'un isminin geçtiği bir uygulama Google Play Store üzerinden 10 milyon defa indirilmişti. Büyük kitlelere ulaştıktan sonra dikkatleri çeken sahte uygulama için karar verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10

Samsung'un isminin kullanıldığı ve güncellemeleri kolaylaştırdığı iddia edilen sahte uygulama bir hafta içinde 10 milyon indirme sayısına ulaşmıştı. Updates for Samsung isimli sahte uygulamanın aslında reklam için kullanıldığı ortaya çıktı. Bir güvenlik şirketi tarafından tespit edilen uygulamada sürekli olarak karşınıza reklamlar çıkıyor.

Google Play Store'da yayınlanan uygulamanın güncellemelere hiçbir şekilde yardımcı olmadığı aksine insanları dolandırdığı belirtildi. Konu hakkında Google'a bilgi verdiklerini söyleyen CSIS Security Group, sorunu ortadan kaldırdı. Firma uygulamanın kurallara aykırı davrandığını tespit etti ve sahte uygulamanın mağazadan kaldırılmasını sağladı.

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