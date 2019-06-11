Teknoloji Salesforce big data alanındaki en büyük yatırımı yapıyor
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Salesforce big data alanındaki en büyük yatırımı yapıyor

Merkezi ABD'de bulunan bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce, big data üzerine çalışan Tableau yazılım şirketinin hisselerini 15,3 milyar dolara satın alıyor.

Haber Merkezi AA
Yılın 3. çeyreğinde tamamlanması planlanan 15,3 milyar dolarlık satış, teknoloji sektöründeki en büyük satın almalardan biri olacak.
Yılın 3. çeyreğinde tamamlanması planlanan 15,3 milyar dolarlık satış, teknoloji sektöründeki en büyük satın almalardan biri olacak.

CNBC'nin haberine göre, müşteri ilişkileri yönetimi alanında bulut tabanlı yazılımlar üreten Salesforce, big datayı yorumlayarak ve görselleştirerek anlaşılır hale gelmesini sağlayan Tableau şirketini "rekor" fiyata satın alacak.

Yılın 3. çeyreğinde tamamlanması planlanan 15,3 milyar dolarlık satış, teknoloji sektöründeki en büyük satın almalardan biri olacak.

Big dataya yatırımlar sürüyor

Big data analizi, şirketlerin iş geliştirme süreçlerinde daha iyi karar almalarını sağlayarak piyasa trendlerini ve müşteri tercihlerini ortaya çıkarmak için kullanılıyor. Müşteri ilişkileri yönetimi alanında hizmet veren Salesforce, söz konusu satın alma sayesinde müşterilerine daha fazla ve kullanışlı veri sunma imkanına kavuşacak.

Salesforce'nin big data alanında hizmet veren Tableau için 15 milyar dolardan fazla vermesi, bu alandaki en büyük yatırım olacak. Şirket ayrıca, geçen yıl bulut tabanlı yazılım şirketi MuleSoft'u 5,9 milyar dolara satın almıştı.

Teknoloji devlerinin big data alanında hizmet veren şirketlere yatırımları Salesforce'nin yatırımıyla sınırlı değil. Google, big data analiz şirketi Looker'i 2,6 milyar dolara satın almıştı.

Satışın, Salesforce'nin gelirlerini 2020'de 400 milyon dolara çıkarması bekleniyor

Anlaşmaya göre, Salesforce, Tableau'nun bin 103 hissesinin tamamına sahip olacak. Satış anlaşmasıyla Salesforce'nin, 2020'de gelirlerini 400 milyon dolara kadar çıkarması bekleniyor.

Satın alma sonrası Tableau'nun hisseleri yüzde 35 artışla 169,50 dolara yükselirken, Salesforce'nin hisseleri yüzde 5 düşerek 156,43 dolara geriledi.

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Tableau'nun 86 binden fazla müşterisi arasında Verizon ve Netflix gibi teknoloji devleri de bulunuyor.

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