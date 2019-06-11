Teknoloji Samsung Galaxy Fold sürpriz bir hediyeyle satışa çıkacak
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Samsung Galaxy Fold sürpriz bir hediyeyle satışa çıkacak

Samsung’un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold uzun bir bekleyişin ardından piyasaya ilginç bir hediyeyle çıkmaya hazırlanıyor. Ekran hatalarının düzeltildiğini açıklayan firma bekleyen müşterilerini bu sürprizle sevindirebilir.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Galaxy Fold
Galaxy Fold

Tanıtımından bu yana hakkında tartışmalar hız kesmeyen Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold, uzunca bir süredir piyasaya çıkmak için mücadele ediyor. Tanıtıldıktan sonra test için gönderilen cihazlarda sorunlar tespit edildikten sonra piyasaya çıkışı ertelenen Galaxy Fold, muhtemelen artık temmuz ayında raflarda yerini alacak. En azından gelen yeni haberler bu doğrultuda diyebiliriz.

XDA-Developers yazarı Max Weinbach'a göre, isimsiz bir kaynak Galaxy Fold'un önümüzdeki ay satışa sunulacağı bilgisini paylaşmış. Telefonun piyasaya çıkışını müjdelemek için Samsung'un önümüzdeki ay bir basın toplantısı düzenleyeceği bilgisini de paylaşan bu kişi, Galaxy Fold'u uzunca bir süredir bekleyenleri yeniden umutlandırmış olabilir.

Bir başka kaynaktan gelen bilgi ise, Galaxy Fold'un özel bir oyunla beraber lanse edileceği. Koreli bir oyun yapım şirketinin Traha adını verdiği özel bir oyun, yalnızca Galaxy Fold için geliştirilmiş. Unreal Engine 4 grafik motoru kullanılarak geliştiridiği bilgisi verilen Traha'nın nasıl bir oyun olduğu ise şimdilik bilinmiyor.

Bakalım Galaxy Fold, gerçekten de önümüzdeki ay satışa sunulacak mı ve Unreal Ungine 4 ürünü Traha nasıl bir oyun olacak? Eğer bu iki isimsiz kaynaktan gelen haberler doğru ise, bu soruların cevaplarını önümüzdeki ay öğrenebileceğiz.

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