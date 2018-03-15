TeknolojiSamsung S9a iki saatte tamir hizmeti sunacak
MOBİL

​Samsung S9’a iki saatte tamir hizmeti sunacak! İşte detaylar...

Samsung S9’a iki saatte tamir hizmeti sunacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S9’u satın alanları sevindirecek bir hizmeti bugün açıkladı. Firma bu hizmeti ile kullanıcılarına iki saatte tamir hizmeti sunacak.

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Samsung, uBreakiFix tamir noktalarında kullanılacak tüm malzemelerin orijinal Samsung parçaları olduğunu, tamir araçlarının kendileri tarafından sağlandığını açıkladı.
Samsung, uBreakiFix tamir noktalarında kullanılacak tüm malzemelerin orijinal Samsung parçaları olduğunu, tamir araçlarının kendileri tarafından sağlandığını açıkladı.

uBreakiFix firmasıyla iş birliğine giden Samsung, ABD’deki Galaxy S9 kullanıcılarının telefonlarının 15 Mart’tan itibaren aynı günde tamir edilmeye başlanacağını açıkladı. Habertürk’ün haberine göre bugünden başlayarak, ABD’deki Galaxy S9 kullanıcıları önceden herhangi bir randevu almaya gerek duymadan 300’den fazla uBreakiFix noktasına giderek telefonlarını iki saat ya da daha kısa bir sürede tamir ettirebilecek.

Samsung, uBreakiFix tamir noktalarında kullanılacak tüm malzemelerin orijinal Samsung parçaları olduğunu, tamir araçlarının kendileri tarafından sağlandığını ve tamirlerin Samsung sertifikalı profesyonel teknisyenler tarafından gerçekleştirileceğini belirtti.

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