Teknoloji Samsung sağlık takibi için yeni bir genişleyebilir OLED ekran geliştirdi
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Samsung sağlık takibi için yeni bir genişleyebilir OLED ekran geliştirdi

Güney Koreli Samsung, sağlık takibi yapan yeni bir OLED ekran üzerinde çalışıyor. Şu anda test aşamasının devam ettiği akıllı bant, önümüzdeki süreçte ticarileşerek satışa çıkabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsung sağlık takibi için yeni bir genişleyebilir OLED ekran geliştirdi
Samsung

Apple, Google, Samsung ya da Facebook gibi dev şirketler, sağlık takibi konusundaki yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Daha doğrusu bahsi geçen şirket her geçen gün büyüyen sağlık sektöründen daha fazla pay elde etmek için mücadele ediyorlar. Akıllı saat ve akıllı bileklikler bu işin çok küçük bir parçası. Güney Koreli Samsung, genişleyebilir bir OLED ekranla kullanıcıların sağlık takibini yapmaya odaklanıyor.

Samsung Advanced Institute of Technology'deki (SAIT) araştırmacıları, kullanıcılara sağlık takibiyle ilgili bilgileri sunmak için bileğe takılabilen gerilebilir bir OLED ekran geliştirdiler. Entegre edilmiş bir PPG kalp atış hızı sensörü, şirketin 'gerilebilir elektronik cilt form faktörü' şeklinde geçiyor.

Samsung'un yeni çözümünün ilerleyen süreçlerde ticarileşmesi de söz konusu.
Samsung'un yeni çözümünün ilerleyen süreçlerde ticarileşmesi de söz konusu.

SAIT araştırmacıları, cihazı radyal arter yakınındaki iç bileğe takarak test ediyor. Bunu yapmak; bilek hareketinin ekranda herhangi bir bozulma meydana gelip gelmediğini ve ölçümlerin doğruluğunun bilinmesi açısından büyük önem taşıyor. Testler sırasında bu OLED bant %30'a varan uzamasıyla güvenilir bir yapı sunuyor. Test ayrıca sensörün ve OLED mekanizmasının uzun süre boyunca kararlı şekilde çalışmaya devam edeceğini de gösteriyor.

Her ne kadar şimdilik net olmasa da Samsung'un bu ürünü ilerleyen süreçte ticarileştirebileceği konuşuluyor.

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