Samsung'a yanıltıcı reklam suçlaması

Avustralya'da yanıltıcı reklam yaptığı suçlamasıyla Güney Kore şirketi Samsung'a dava açıldı.

BBC'nin haberine göre, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), Samsung'a yanıltıcı reklamlar yayınladığı gerekçesiyle dava açtı.

Davanın, Samsung reklamlarında telefonlarının suya dayanıklı olduğu, yüzerken ya da sörf yaparken de kullanılabileceğini içeren yanlış bilgi verildiği suçlamasıyla açıldığı kaydedildi.

ACCC, hukuki süreç başlatılmadan önce 300'den fazla Samsung reklamının incelendiğini açıkladı.

Samsung reklamlarının arkasında olduklarını duyurdu

Samsung ise dava karşısında savunma yapacaklarını ve reklamlarının arkasında olduklarını duyurdu.

ACCC'den yapılan açıklamaya göre, Samsung reklamlarında telefonlar, su altında ve yüzme havuzunda suya maruz kalmalarına rağmen günlük yaşamda etkilenmedikleri şeklinde resmedilmesinin yanıltıcı olduğunu ileri sürüyor.

Samsung reklamlarında telefonlarının IP68 su geçirmezlik sertifikasına sahip olmasına rağmen, ACCC bu sertifikanın tuzlu su ve yüzme havuzlarını kapsamadığını savunuyor.

Şirketin suçlu bulunması halinde para cezası alabileceği belirtildi.