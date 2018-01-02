Samsung’tan batarya sorunu yaşayan Note 8 kullanıcılarına cevap geldi

Samsung, 2016 yılında piyasaya sürdüğü Note 7 cihazını yaşanan batarya problemi nedeni ile küresel çapta geri toplamak zorunda kalmıştı. Yaşanan talihsiz olaylardan ötürü tüm kullanıcılarından özür dileyen firma yetkilileri, tüm bu durumu düzelteceklerine dair söz verdiler ve piyasaya sürülen yeni Note serisi olan Note 8 ile yeniden gönülleri fethetmeyi başardı.

Lakin telefonun piyasaya sürülmesinin üzerinden kısa bir süre geçti ki bazı kullanıcılar Note 8 cihazlarında yeniden batarya sorunları yaşamaya başladı. Söz konusu kullanıcılar cihazlarının bataryalarının tamamen bitip kapandığında bir daha geri açılmadığını, şarj edilemediğini ve hatta şarj olduğuna dair bildirim ışığının dahi yanmadığını belirtti. Kullanıcıların ifadelerine göre Note 8 cihazının bataryası tamamen bittiğinde cihazın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

REKLAM

Durma açıklama bekleyen kullanıcılara şimdiye kadar bir cevap verilmemişti. Fakat soruna ilişkin bir cevap verdi. Firma, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Samsung, bu tür raporları elbette ciddiye alıyor. Ücret yönetimiyle bağlantılı olarak çok az sayıda müşteriden şikayet aldık. Maalesef, etkilenen cihazlar hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olursak konuyla ilgili daha detaylı yorum yapabiliriz. "

Sorunun çok az bir cihazda göründüğünü belirten Güney Koreli teknoloji devi, kullanıcılarına tatmin edici bir açıklama yapmadı. Sorun için ayrıntılı inceleme yapılması gerektiğini ifade eden Samsung, sorunlu cihazları değişim cihazlarına alacağına dair bir açıklamada dahi bulunmadı. Kullanıcılarını tatmin edici bir açıklama yapmayan teknoloji devi, cihazlar için nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

TEKNOLOJİ Bazı Note 8 cihazları kullanılamaz hale geldi