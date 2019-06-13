Samsung'un sıra dışı telefon patenti ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir ekranlı telefondan sonra uzayabilen ekrana sahip bir model üzerinde çalışıyor. Yeni cihazın tasarımı patent görselleriyle ortaya çıktı. Patent çizimlerine bakılırsa Samsung yine daha önce denenmemiş bir şey ile karşımıza çıkacağa benziyor.

Cihazın en boy oranı söz konusu olduğunda alışılagelmişin dışına çıkacak bir ekran ortaya çıkarıyor. Patentteki telefon, BlackBerry’nin kızaklı telefon tasarımlarına da oldukça benziyor. Fakat mekanik bir klavye yerine dokunmatik ve esnek bir ekran paneli sunuyor.

Bu patent ne kadar dikkat çekici olursa olsun Galaxy Fold gibi sorunlarla karşılaşma ihtimali de oldukça yüksek görünüyor. Şirketin bu telefonu yakın zamanda kullanıcılara sunup sunmayacağı konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.