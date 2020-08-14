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Teknoloji Samsungunilk sanal Galaxy Unpacked etkinliğini 56 milyon kişi izledi
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Samsung’un ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliğini 56 milyon kişi izledi

Dünya'da teknolojik ürünler konusunda bir çok yeniliğe imza atan Samsung firması, geçen hatfa Güney Kore'den gerçekleştirdiği online Galaxy Unpacked ile yine bir ilke imza attı. Bir çok yeni ürünün tanıtıldığı etkinliği dünya genelinde 56 milyon kişinin izlediği öğrenildi.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Etkinliği 56 milyon kişi izledi.
Etkinliği 56 milyon kişi izledi.

Samsung Electronics’in geçtiğimiz hafta Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra’nın yanı sıra Galaxy Tab S7 ve S7+, Galaxy Watch3, Galaxy Buds Live ve Galaxy Z Fold2 ürünlerini tanıttığı ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliği dünya çapında 56 milyon kişi tarafından izlendi.

  • Ulaşılan bu izlenme rakamı, Samsung ürünlerine olan ilgiyi de gözler önüne serdi. Samsung’un yeni güçlü cihazlarını tanıtmak amacıyla geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliğine olan ilgi, dünya genelinde izlenme rakamlarına da yansıdı.

Güney Kore’den canlı olarak yayınlanan etkinlik, Samsung’un kendi dijital kanallarının yanı sıra birçok medya kuruluşu, operatör, mağaza ve iş ortaklarının dijital kanallarında da izleyici ile buluştu ve dünya genelinde toplam 56 milyon izleyiciye ulaştı.

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Bütün ürünleri duyurdular

Etkinlikte, tüketicilerin hızla değişen bir dünyada ilerlemesine katkıda bulunan ve Galaxy sistemine mükemmel bir şekilde entegre olan beş cihaz tanıtılmıştı. Bunlar; Note serisinin en güçlü yeni üyeleri Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra; üretkenlik ve verimlilik için çok yönlü Galaxy Tab S7 ve S7+ tabletler, gelişmiş sağlık özellikleriyle premium bir akıllı saat olan Galaxy Watch3; mükemmel ses kalitesiyle canlı, şık ve ergonomik Galaxy Buds Live kulaklık ve geliştirilmiş zarif tasarımıyla yeni nesil katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Fold2.

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