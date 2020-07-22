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Teknoloji Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Gençleri sanayi sektörü alanında yetiştirmeyi önemsiyoruz
BİLİM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Gençleri sanayi sektörü alanında yetiştirmeyi önemsiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) Beta Kimya A.Ş. GEBKİM Kampüsü'nün temel atma töreninde konuştu. Varank konuşmasında, "Gençleri sanayi sektörüne yönlendirmeyi, bu alanda yetiştirmeyi de son derece önemsiyoruz. Temellerini bugün atacağımız Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi bu açıdan kritik öneme sahip. 16 milyon liralık bu projenin 10 milyon lirası kalkınma ajansımız tarafından finanse edilecek. Bu merkezin hayata geçmesiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücünü yetiştirmek üzere yılda 2 bin kişiye uygulamalı eğitimler verilecek, üniversite-sanayi iş birliği projeleri hayata geçecek, çevre OSB’leri de dahil ettiğimizde 3 bine yakın firmanın yenilikçi ürün geliştirme kapasitesi artacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşen (GEBKİM) Beta Kimya A.Ş. GEBKİM Kampüsü'nün temel atma töreninde konuşma yaptı.

Bakan Varank'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Otomotiv endüstrisinde önemli bir konuma sahip olan 'EDAG' Vadide yerini aldı. Yine uluslararası şirketlerden 'FEV' ile sözleşmeyi yönetici şirketimiz imzalandı. Bu şirket genişleme planlarını Bilişim Vadisi'nde yapmayı planlıyor.

Gençleri sanayi sektörüne yönlendirmeyi, bu alanda yetiştirmeyi de son derece önemsiyoruz. Temellerini bugün atacağımız Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi bu açıdan kritik öneme sahip. 16 milyon liralık bu projenin 10 milyon lirası kalkınma ajansımız tarafından finanse edilecek. Bu merkezin hayata geçmesiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücünü yetiştirmek üzere yılda 2 bin kişiye uygulamalı eğitimler verilecek, üniversite-sanayi iş birliği projeleri hayata geçecek, çevre OSB’leri de dahil ettiğimizde 3 bine yakın firmanın yenilikçi ürün geliştirme kapasitesi artacak.

  • Biz vadiyi (Bilişim Vadisi) aynı zamanda teknoloji tabanlı girişimciliğin de merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu amaçla 100 milyon liralık bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için çalışmalara başladık. İnşallah bu fonun imzalarını da yakın zamanda birlikte atacağız. Ulaşım, haberleşme, nesnelerin interneti, finans, siber güvenlik, robotik ve otomasyon gibi alanlardaki projeleri bu fonla birlikte değerlendirmek istiyoruz.

Türk Standardları Enstitüsü üretim ve hizmetler sektörüne yönelik kılavuzlar hazırladı. Kılavuzlarda yer alan tedbirleri uygulayan firmalarımıza, Kovid-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi ve Güvenli Hizmet Kalite Belgesi veriyoruz. Şimdiye kadar 351 firmamız Güvenli Üretim Belgesi alırken, hizmetler sektöründe de 34 firmaya Güvenli Hizmet Belgesi verdik."

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