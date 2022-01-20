Şehirler arası yollara hızlı şarj istasyonları geliyor

Bayram, şarj istasyonlarının DC ve AC olarak ikiye ayrıldığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “DC dediğimiz hızlı şarj istasyonlarının maliyeti daha fazla. Şarj istasyonu maliyetleri kurulum yapan firmaların ürünlerinin özelliklerine göre değişkenlik gösteriyor. DC şarj istasyonları yatırımları, AC şarj istasyonlarının yaklaşık 9 katına ulaşabiliyor”.<br><br>Bir elektrikli otomobilin şarj maliyetinin istasyona göre değişkenlik gösterdiğini vurgulayan Bayram, “AC şarj istasyonlarında süre daha uzun oluyor. DC şarj istasyonlarında ise süre daha kısa oluyor. Şarj fiyatlamaları dakika bazlı oluyor. AC şarj istasyonunun fiyatı dakika bazlı olarak 1 lira ile 2,5 lira arasında değişiyor. DC şarj istasyonlarında ise dakikası 3,5 lira ile 7,5 lira arasında değişkenlik gösteriyor. DC şarj üniteleri 175 veya 200 kilowatta kadar enerji aktarabiliyor. Normal şarj ünitesinde bir aracın şarjını doldurmak 3 saat ile 6 saat arasında değişiyor. Hızlı şarj istasyonunda şarj edildiği zaman bir araç yaklaşık 55 dakikada şarj oluyor. Elektrikli otomobiller bizim geleceğimiz. Türkiye’de 7 bin adete ulaşan bir elektrikli araç pazarı var. Geçen yıl tüm Avrupa’da 1,5 milyon adete ulaşan elektrikli otomobil pazarı söz konusuydu. Önümüzde ciddi bir fırsat var. Türkiye’nin elektromobilite anlamında ilerleyebileceği zaman çok daha fazla. TOGG bu anlamda çok doğru bir stratejiyle çok doğru bir zamanda yola çıkacak. 2030 yıllına geldiğimizde Türkiye’de yola çıkan her 10 otomobilden 7’si elektrikli otomobil olacak” dedi.