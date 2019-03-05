Teknoloji Selçuk Bayraktar açıkladı Katılımcı sayı 3e katladı
BİLİM

Selçuk Bayraktar açıkladı: Katılımcı sayı 3'e katladı

Bu yıl düzenlenecek olan Türkiye’nin en büyük İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Resmi hesabından attığı Tweet ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek olan yarışmalara başvuran katılımcı sayısını açıklayan Bayraktar, geçtiğimiz yıla göre 3 kat daha fazla başvuru aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Türkiye’nin en büyük İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek olan yarışmalara beklenenin 3 katı daha fazla ilgi oldu. 2 milyon TL’ye varan para varan para ödülü verilecek olan festivalde katılımcılar, takımlar halinde başvurularını tamamladı.

SELÇUK BAYRAKTAR TEKNOFEST’E KATILACAK TAKIMLARIN SAYISINI AÇIKLADI!

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2019 kapsamında düzenlenecek olan yarışmalara başvuru yapan takımların sayısını açıkladı. Geçtiğimiz yıla oranla 3 katı daha fazla katılımcının başvuru yaptığı belirten Bayraktar, yarışmaya katılan tüm gençlere resmi Twitter hesabından başarılar diledi.

2019 KAPSAMINDA DÜZENLENECEK OLAN YARIŞMALAR!

lköğretim, Ortaöğretim ve Üzeri için:

  • - Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması
  • - İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması
  • - Uçan Araba Tasarım Yarışması

TEKNOFEST 2019 kapsamında lise, üniversite ve üzeri için için düzenlenecek yarışma kategorileri duyuruldu.

Lise, Üniversite ve Üzeri için:

  • - İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması
  • - Roket Yarışması
  • - Robotik Fetih 1453 Yarışması
  • - Robotik Yarışmaları
  • - Savaşan İHA
  • - Yapay Zeka

TEKNOFEST 2019 kapsamında Üniversite ve Üzeri için düzenlenecek yarışmaların listesi duyuruldu.

Üniversite ve Üzeri için:

  • - Efficiency Challenge / Robotaksi Yarışması
  • - İnsansız Hava Aracı Yarışması
  • - Model Uydu Yarışması
  • - Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması
  • - Turbofan Motor Tasarım Yarışması
  • - Sürü İHA Simülasyon Yarışması

TEKNOFEST'e başvuru yağıyor
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TEKNOFEST'e başvuru yağıyor

TEKNOFEST için geri sayım başladı
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