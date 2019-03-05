Selçuk Bayraktar açıkladı: Katılımcı sayı 3'e katladı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Türkiye’nin en büyük İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek olan yarışmalara beklenenin 3 katı daha fazla ilgi oldu. 2 milyon TL’ye varan para varan para ödülü verilecek olan festivalde katılımcılar, takımlar halinde başvurularını tamamladı.

SELÇUK BAYRAKTAR TEKNOFEST’E KATILACAK TAKIMLARIN SAYISINI AÇIKLADI!

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2019 kapsamında düzenlenecek olan yarışmalara başvuru yapan takımların sayısını açıkladı. Geçtiğimiz yıla oranla 3 katı daha fazla katılımcının başvuru yaptığı belirten Bayraktar, yarışmaya katılan tüm gençlere resmi Twitter hesabından başarılar diledi.

Bu yıl ulusal ve uluslararası 6774 takımla geçen yılın üç katı başvuru aldık. Yarışan tüm genç kardeşlerimize başarılar.#TEKNOFEST 🌍🚕🛸🛰🚁🚢✈🚀🇹🇷#MilliTeknolojiHamlesi https://t.co/GubZAdDFFF — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 3 Mart 2019

2019 KAPSAMINDA DÜZENLENECEK OLAN YARIŞMALAR!

lköğretim, Ortaöğretim ve Üzeri için:

- Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması

- İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması

- Uçan Araba Tasarım Yarışması

TEKNOFEST 2019 kapsamında lise, üniversite ve üzeri için için düzenlenecek yarışma kategorileri duyuruldu.

Lise, Üniversite ve Üzeri için:

- İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması

- Roket Yarışması

- Robotik Fetih 1453 Yarışması

- Robotik Yarışmaları

- Savaşan İHA

- Yapay Zeka

TEKNOFEST 2019 kapsamında Üniversite ve Üzeri için düzenlenecek yarışmaların listesi duyuruldu.

Üniversite ve Üzeri için:

- Efficiency Challenge / Robotaksi Yarışması

- İnsansız Hava Aracı Yarışması

- Model Uydu Yarışması

- Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması

- Turbofan Motor Tasarım Yarışması

- Sürü İHA Simülasyon Yarışması

TEKNOLOJİ TEKNOFEST'e başvuru yağıyor