Selçuk Bayraktar: Kendi yaptığın uçağın kolunda Türk mühendislerinin yaptığı bir başka uçakla uçmak tarifsiz bir duygu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Selçuk Bayraktar, ilk kez TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilenen Bayraktar Kızılelma'nın önünde açıklamada bulundu.

GÜNDEM Selçuk Bayraktar TVNET’te soruları cevapladı: Kızılelma F-35’in ötesinde

TEKNOFEST'in yüksek hızlı şarj istasyonu gibi bir yer olduğunu belirten Bayraktar, "Her geldiğimde bizi enerjiyle dolduruyor. Milletimizin duası, coşkusu, gençlerimizin heyecanı bizi dolduruyor. TEKNOFEST her yıl bunu yapıyor. Bütün bulutları dağıtıp, bambaşka bir iklim, mevsim gibi esiyor. Bu anlamda Anadolu Ajansı'na ilk yıldan itibaren paydaşımız olduğu için şükranlarımı iletmek istiyorum. Bu coşkunun önemli bir parçası da Anadolu Ajansı" diye konuştu.

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Gençlere tavsiyelerde bulundu

Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ'de Hürkuş ile yaptığı uçuşu hatırlatarak, "Uçak yapmak da uçmak da çok güzel. Özellikle kendi yaptığın uçağın kolunda, Türk mühendislerinin yaptığı bir başka uçakla uçmak tarifsiz bir duygu" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 10 TEKNOFEST KARADENİZ'in en özel anlarından biri festivalin 2. gününde yaşandı. HÜRKUŞ ve Akıncı kol uçuşu yapmış, birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapan insanlı ve insansız uçaklar, izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı. HÜRKUŞ'ta ikinci pilot olarak görev yapan Selçuk Bayraktar, o anları ayağının tozuyla anlatarak havacılık tarihinde bir ilke imza attıklarını açıklamıştı.<br> Selçuk Bayraktar, o tarihi uçuşun uçuş öncesi, hazırlık aşaması, uçuş anı, kokpit ve iniş anının görüntülerini kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar, “Uçtuğun yere güneş doğacak. Milli Teknoloji Hamlemizin eseri Akıncı ve HÜRKUŞ, Samsun'da kol kola kanat uçuşunda\" ifadelerini kullandı. Bayraktar'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni, paylaşım ve yorum aldı. Selçuk Bayraktar tarihi uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı'nın kol uçuşu yaptığı ve havacılık tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı.

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Selçuk Bayraktar, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Tüm genç kardeşlerimize hedeflerini büyük tutmalarını, asla ahlaktan doğru yoldan kim ne derse desin ayrılmamalarını, ne yapıyorlarsa yapsınlar ne yaptıklarından ziyade nasıl yaptıklarının daha önemli olduğunu, ne yapıyorlarsa insanlığın, milletimizin, toplumlarının faydasına olacak şekilde gayret göstermelerini ve bugünün yarışlarına değil geleceğin yarışlarına odaklanmalarını, liderliği hedeflemelerini tavsiye ediyorum."

Açıklamalarının ardından Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ ziyaretçileriyle Bayraktar Kızılelma'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.