Selçuk İnan'ın Samsung'a açtığı 'S8' davasında karar

Galatasaraylı Selçuk İnan, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un çıkardığı 'S8' modelinin Türkiye’deki isim hakkının kendisine ait olduğu iddiasıyla şirkete dava açmıştı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, Selçuk İnan’ın 'S8' markasının kullanımı konusundaki ihtiyati tedbir talebini reddetti.

Selçuk İnan’ın Türk Patent Enstitüsü’nden ‘S8’ markasını 2013’te kendi adına tescil ettirdiğini belirten mahkeme, İnan’dan önce 'S8' markasını Audi ve Altınmarka AŞ şirketlerinin de aldığını, Samsung’un ise Galaxy ve Samsung ibareli birçok seri markasını 2010’da tescil ettirdiğini kaydetti.

Samsung’un markasının genel itibarıyla Galaxy S8 olduğunu belirten mahkeme, tedbir kararını reddetmesinin gerekçesini şöyle açıkladı:

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"Kelimeler ve sayılar kimsenin tekeline verilemez. Markanın bir bütün olarak incelenmesinde Samsung’un tanınmış markasında ön planda olan unsur Galaxy ibaresi olup, S8 gibi asıl markanın önüne ve arkasına eklenen sayı ve kelimeler ise uygulamada cep telefonun modelinin bir üst model ve teknolojik olarak piyasaya çıkan yeni bir ürünü çağrıştırmakta olduğu bilinen bir gerçektir.”

Selçuk İnan ise reddedilen tedbir kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

4 yıl önce tescil ettirmişti

Galatasaray’ın kaptanı İnan, 7 numaralı futbolcu Quaresma’nın ‘Q7’, Burak Yılmaz’ın ‘BY17’ ve Cristiano Ronaldo’nun ‘CR7’si gibi 4 yıl önce ‘S8’ markasını ‘ilk harf ve forma kombinasyonu’ şeklinde TPE’den tescil ettirmişti.

TEKNOLOJİ Selçuk İnan: Samsung S8 imha edilsin