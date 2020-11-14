Bir milyon öğrencinin katıldığı Siber Zekâ Bilgi Yarışması'nda kazananlar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Dijital İletişim Ofisi, bir milyon öğrencinin katıldığı siber zeka bilgi yarışmasının sonuçlarının belli olduğunu belirtip şu açıklamayı yaptı:

Tüm Türkiye’den yoğun katılımın gerçekleştiği ilkokul, ortaokul ve liseler için düzenlemiş olduğumuz Siber Zekâ Bilgi Yarışması geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı yarışmanın kazananları belli oldu.

10 sorunun tamamını en kısa sürede tamamlayan ilkokul ve ortaokul kategorisinde ilk 100, lise kategorisinde ise ilk 50 öğrencimiz listeye girmeye hak kazandı. Katılan tüm öğrencilerimize teşekkür eder, başarı dolu bir eğitim dönemi temenni ederiz.

Yarışmanın sonuçlarını öğrenmek için:

İlkokul grubu kazananların listesi

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Ortaokul grubu kazananların listesi

Lise grubu kazananların listesi