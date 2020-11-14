Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Bir milyon öğrencinin katıldığı Siber Zeka Bilgi Yarışmasında kazananlar belli oldu
BİLİM

Siber Zeka Bilgi Yarışması'nın sonuçları belli oldu.

Bir milyon öğrencinin katıldığı Siber Zekâ Bilgi Yarışması'nda kazananlar belli oldu

Tüm Türkiye'den ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrencilerin katıldığı siber zeka bilgi yarışmasının sonuçları belli oldu. Yarışmaya bir milyon öğrenci katılmıştı.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanlığı Dijital İletişim Ofisi, bir milyon öğrencinin katıldığı siber zeka bilgi yarışmasının sonuçlarının belli olduğunu belirtip şu açıklamayı yaptı:

Tüm Türkiye’den yoğun katılımın gerçekleştiği ilkokul, ortaokul ve liseler için düzenlemiş olduğumuz Siber Zekâ Bilgi Yarışması geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı yarışmanın kazananları belli oldu.

10 sorunun tamamını en kısa sürede tamamlayan ilkokul ve ortaokul kategorisinde ilk 100, lise kategorisinde ise ilk 50 öğrencimiz listeye girmeye hak kazandı. Katılan tüm öğrencilerimize teşekkür eder, başarı dolu bir eğitim dönemi temenni ederiz.

Yarışmanın sonuçlarını öğrenmek için:

İlkokul grubu kazananların listesi

Ortaokul grubu kazananların listesi

Lise grubu kazananların listesi

Türk öğrenci Bilim yarışmasında bütün dünyayı geçti
TEKNOLOJİ
Türk öğrenci Bilim yarışmasında bütün dünyayı geçti
Abone Ol Google News
Türkiyeyi şikayet etti

Türkiye'yi şikayet etti

İşte ​Dünya Konferansı'nda konuşan İmamoğlu'nun Türkiye hakkındaki sözleri...
Şaka diyerekşiddete maruz bıraktı

Şaka diyerek
şiddete maruz bıraktı

​Beyin ameliyatı geçirmiş 15 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü.
Bir sağlık üssü daha geliyor

Bir sağlık üssü
daha geliyor

​Samsun Şehir Hastanesi'nin yer teslimi gerçekleşti.
Büyük operasyon

Büyük operasyon

Yüzlerce asker tek tek teröristlerin inlerine girecek.

Meteoroloji<br>İstanbul için uyardı

Meteoroloji
İstanbul için uyardı

​Aralıklarla sağanak yağış bekleniyor.

TOKİ'den<br>konut rekoru

TOKİ'den
konut rekoru

17 yıl içerisinde üretilen konut adedi belli oldu.

Nefes kesecek

Nefes kesecek

​Formula 1 yarışlarında SoloTürk sürprizi.

Faya göre<br>plan yapılmalı

Faya göre
plan yapılmalı

İzmir için 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı.
Vicdansızlar!

Vicdansızlar!

Bu sefer de battaniyeleri toplayıp satmaya kalktılar.
Üç yıldır<br>aranıyordu

Üç yıldır
aranıyordu

FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı.
16 adres<br>eş zamanlı basıldı

16 adres
eş zamanlı basıldı

​İstanbul polisi 9 ilçede harekete geçti.
Acil harekete geç!

Acil harekete geç!

ABD başkanlığına seçilen Biden'dan Trump'a çağrı.
Trump'tan<br>aşı açıklaması

Trump'tan
aşı açıklaması

​Yönetimde olduğu süre boyunca karantina olmayacağını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.