Teknoloji Şifrenizi her ay güncelleyin Mahreminizi paylaşmayın
SOSYAL MEDYA

Şifrenizi her ay güncelleyin: Mahreminizi paylaşmayın

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, sosyal medya ortamının yüzde yüz güvenlikli olmadığını belirterek kullanıcılara ayda bir şifrelerini güncellemesi önerisinde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şifrenizi her ay güncelleyin: Mahreminizi paylaşmayın
Fotoğraf: Arşiv

ABDULLAH SARİCA

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, sosyal medya ortamının yüzde yüz güvenlikli olmadığını belirterek kullanıcılara ayda bir şifrelerini güncellemesi önerisinde bulundu. Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada dünya genelinde yaşanan erişim sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ergün, bu durumu “sosyal medya tarihi açısından ilk defa yaşanmış bir hadise olarak kabul edebiliriz” dedi.

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  • Ergün, sosyal medya hesaplarının ikili güvenlik sistemi kullanılarak güvenli hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “İlk olarak şifre güvenliğini sağlamak lazım. Kullanıcıların ayda bir şifrelerini güncellemeleri gerekiyor. İkincisi de parola güvenliğine ek olarak telefona gönderilen mesajla teyit sistemi var. Hesabınıza başka kişilerce müdahale edilmesi halinde cep telefonunuza SMS’le onay kodu geliyor ve bu kodu girmeniz gerekiyor. Bunu sağlamak çok önemli” ifadelerini kullandı.
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