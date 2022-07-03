Siverekli gencin gök cisimlerine merakı hediye edilen teleskopla köydekileri de sardı

El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu Gülbeden, kendi imkanlarıyla kurarak kullanmayı öğrendiği teleskobu, evinin damına yerleştirerek köylülere yıldızlara yakından bakma imkanı sağladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan gencin uzaya olan ilgisini öğrenen akrabasının hediye ettiği teleskop sayesinde köydekiler de gökyüzünü yakından görme fırsatı buluyor.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Karakoyun Mahallesi'nde yaşayan ve gök bilimine meraklı olan 19 yaşındaki Derman Gülbeden, bu ilgisini yakınlarıyla paylaştı. Akrabaları da durumu Fransa'da yaşayan Gülbeden'in kuzeni Cenap Karaduman'a iletti.

Karaduman, gökyüzünü daha iyi incelemesi ve diğer kişilere de gök cisimlerini göstermesi için Gülbeden'e teleskop gönderdi.

El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu Gülbeden, kendi imkanlarıyla kurarak kullanmayı öğrendiği teleskobu, evinin damına yerleştirerek köylülere yıldızlara yakından bakma imkanı sağladı.

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Teleskopla Ay ve yıldızları ilk defa bu kadar yakından gören köylülerin gökyüzüne olan merakı da arttı.

"Belirli periyotlarla teleskobu kurup hep birlikte bakıyoruz"

Derman Gülbeden, çocukluğundan beri uzaya meraklı olduğunu, hediye edilen teleskopla gökyüzünü daha iyi inceleme fırsatı bulduğunu belirtti.

Havanın müsait olduğu dönemlerde teleskobu evin damına kurarak gökyüzünü incelediğini dile getiren Gülbeden, "Akrabam gönderdiğinde mahalledeki özellikle gençlere ve yetişkinlere uzayı, bilim ve teknolojiyle ilgili bilgileri göstermemi ve öğretmemi istedi. Merak eden herkese Ay, yıldız ve diğer gök cisimlerini göstermeye çalışıyorum. Bu sayede köylülerin gökyüzüne olan merakı da arttı. Her gece olmasa da belirli periyotlarla teleskobu kurup hep birlikte bakıyoruz." dedi.

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Gülbeden, sadece gençlerin değil her yaş grubunun teleskop ile gökyüzüne baktığını, yaptığı araştırmalar sonrası öğrendiklerini onlara anlattığını ifade etti.

Teleskop sayesinde bölge insanının ilk defa Ay'ı ve yıldızları yakından görme imkanı bulduğunu anlatan Gülbeden, "Amacımız köyümüzdeki çocuk, genç ve yetişkinlerin bilime ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak, gelecekleri için bir adım atmalarını sağlamaktır." dedi.

"Yıldızların nasıl olduğunu daha yakından gördük"

Ortaokul öğrencisi Mahir Okan, daha önce hiç teleskopla gökyüzüne bakmadığını belirterek "Teleskopla Ay'ın yüzeyini inceleme fırsatım oldu. Derman ağabey sayesinde teleskopla yıldızların nasıl olduğunu daha yakından gördük. Teleskobu kuruyor ve bizi davet ediyor. Biz de onunla ayı ve yıldızları inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

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İlk defa yakından gökyüzünü inceleme fırsatını bulduğunu belirten 68 yaşındaki Abdulkadir Gülbeden de "Ay ve yıldızlara çıplak gözle baktığımızda başka görünüyor, teleskopla baktığımızda daha farklı görünüyor. Ay'daki çukurları bile görüyorum yani tam detaylı görebiliyorum. Yıldızları daha yakından görmek heyecan veriyor." dedi.

Teleskopla Ay'a ilk baktığında çok şaşırdığını anlatan 60 yaşındaki Rahime Gülbeden ise şunları kaydetti: