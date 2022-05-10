Teknoloji Bakan Soylu Yeşil pasaport geçerlilik süresi yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor
İNTERNET

Bakan Soylu: Yeşil pasaport geçerlilik süresi yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor

Yerli e-Pasaport, Yeni e-Mavi Kart ve Yeni e-Sürücü Belgesi Tanıtımı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Yeni E-sürücü belgesi de temassız çip kullanılarak teknolojik yönden geliştirilmiş, güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştır. Yeni E-sürücü belgesinde de, yeni E-pasaportlarda olduğu gibi 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılacaktır." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Son dakikla, Bakan Soylu: 5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi 10 yıla çıkıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yerli e-Pasaport, Yeni e-Mavi Kart ve Yeni e-Sürücü Belgesi Tanıtımı'nda konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor"

"Yeni yerli E-pasaport tasarım çalışmalarını ve pilot üretimini başarı ile tamamladık. Ağustos ayında kendi E-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz."

"Yeni E-sürücü belgesi de temassız çip kullanılarak teknolojik yönden geliştirilmiş, güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştır. Yeni E-sürücü belgesinde de, yeni E-pasaportlarda olduğu gibi 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılacaktır."

Ayrıntılar geliyor...

Ölümden başka her derde deva

'Ölümden başka
her derde deva'

​Ramazan sonrası talep arttı.
Vaka sayısı sıfırlandı

Vaka sayısı sıfırlandı

İl Sağlık Müdürü açıkladı.
Erdoğan açık ara farkla seçilecek

​Bahçeli: Cumhur İttifakı sandıktan volkan gibi fışkıracak.

​Saklı mekan ilk kez görüntülendi: Herkes görmek için akın etti.

Litvanya Dışişleri Bakanı Rus tehdidine karşı tek yolu açıkladı.

​Market ve bakkallarda satacaklardı: Piyasa değeri 300 bin TL.

​"Ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız."

​Trafonun içinde bir kişinin yanmış cesedini buldular.

​Sokakta doğurduğu bebeği poşete koyup terk etti.

​43 kişi öldü, 100'den fazla mahkum firar etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.