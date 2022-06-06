Sony gözünü karartı: Akıllı telefonlar DSLR kameraları geride bırakacak

Akıllı telefonlarda kullanılan kamera sensörleri ile büyük bir başarı elde eden Sony, önümüzdeki yıllarda mobil sensörlerin DSLR kameraları geride bırakacağına inanıyor. Yakın tarihli bir iş etkinliğinde Sony CEO'su Terushi Shimizu, akıllı telefon sensörlerinin geleceği hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

DLSR kameralar tozlu raflara kaldırılabilir

Donanımhaber'de yer alan habere göre geçtiğimiz yıl geleneksel CMOS sensörlerinde bulunan fotodiyotların ve piksel transistörlerinin ayrı tabakalara bölündüğü iki katmanlı transistör piksel teknolojisini tanıtan şirket, yeni teknolojinin doygunluk sinyal seviyelerinin yaklaşık olarak iki katına çıkmasına, dinamik aralığın genişletilmesine ve görüntü kirliliğinin azalmasına katkı sağlayacağını duyurmuştu.

Nikkei tarafından bildirilenlere göre, açıklamalarında özellikle şirketin gelişmiş görüntü sensörü teknolojisinden ve her pikselin maruz kaldığı ışık miktarını iki katına çıkaran yapay zeka işlemeden bahseden Sony, bu iki özelliğin hedeflenen gelişmede büyük bir rol oynayacağını ifade ediyor.

REKLAM

Günümüzde akıllı telefon kameraları ve dijital kameraların bir süredir zıt yönde gelişmesi sebebiyle şirketin yeni hedefinin şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.

FOTOĞRAF 7 Eskişehir'de antikacılık ile uğraşan 50 yaşındaki Hakan Akın, yurt dışındaki arkadaşlarının yardımıyla satın aldığı Amerika yapımı olduğu öne sürülen telefonu, nostalji meraklıları için antika pazarında görücüye çıkardı. Yaklaşık 120 yıllık olan ve kurulum olarak ilk icat edilen telefonla benzer mekanizmalara sahip olan ürün, görenlerin oldukça ilgini çekti. Ahize sistemine sahip olan telefonun kutusunun ise ahşaptan yapıldığını belirten antikacı Akın, kutunun birleştirilme sürecinde kırlangıç geçme olarak bilinen yönteminin kullanıldığını fark ettiklerini vurguladı. \"İlk çıkan telefonlardan\"<br><br>Satın aldığı kişiden öğrendiği kadarıyla telefonun tarihinden bahseden Akın, \"Amerikan malı, 1900'lerden kalma bir telefon. İlk çıkan telefonlardan. Ahizeli siteme sahip, ahşap bir telefon olarak yapılmış. Kırlangıç geçme adı verilen sistemle hazırlanmış, çok eski bir telefon. Nadir bir ürün olarak biliyor. Zaten antikanın belli bir fiyatı yoktur çünkü her zaman bulunan bir şey değil. Genelde yurt dışından daha çok ürün geliyor. Bizim kültürümüzde telefon, hesap makinesi veya mekanik malzemeler az bulunuyor. Biz Türkler olarak devamlı çiftçilik veya hayvancılık yapmışız. Bu yüzden de bizim antikalarımız az\" dedi. \"1900 yılına ait bir telefon\"<br><br>Telefonun çok nadir bulunan bir ürün olduğunu dile getiren Akın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: \"Bu telefonu görenler şaşırıyor. Mesela biri gelir, 'bu benim babamda da vardı' der ama buna diyemez. Çünkü 1900 yılına ait bir telefon. Çok nadir, bulmak ve görmek gerçekten çok zor. Şu an teknoloji çağındayız ve herkesin cebinde telefon var. Bu ise telefonun atası ve daha ötesi de yok.\" Telefonun atası 120 yıl sonra görücüye çıktı Eskişehir'de bir antikacıda bulunan Amerika yapımı 120 yıllık telefon, nostalji tutkunlarının dikkatini çekiyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 7 Olay, ilçeye bağlı Karaahmetli mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cep telefonunu prize takmaya çalışan 26 yaşındaki Abdullah Baysal, elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Baysal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan inceleme sonrasında otopsi için Baysal’ın cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi. Otopsi sonrası genç adamın cenazesi Erdemli Tabiye Mahallesi Alata Mezarlığına getirildi. Burada cenaze namazını kardeş Muhammed Baysal kıldırdı. Daha sonra genç adamın naaşı ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili ise soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Mersin'de talihsiz olay: Telefonunu şarja takarken canından oldu Mersin'de telefonunu şarja takarken akıma kapılan 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder