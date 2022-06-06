Sony gözünü karartı: Akıllı telefonlar DSLR kameraları geride bırakacak

Akıllı telefonlarda kullanılan kamera sensörleri ile büyük bir başarı elde eden Sony, önümüzdeki yıllarda mobil sensörlerin DSLR kameraları geride bırakacağına inanıyor. Yakın tarihli bir iş etkinliğinde Sony CEO'su Terushi Shimizu, akıllı telefon sensörlerinin geleceği hakkında yeni açıklamalarda bulundu.
DLSR kameralar tozlu raflara kaldırılabilir
Donanımhaber'de yer alan habere göre geçtiğimiz yıl geleneksel CMOS sensörlerinde bulunan fotodiyotların ve piksel transistörlerinin ayrı tabakalara bölündüğü iki katmanlı transistör piksel teknolojisini tanıtan şirket, yeni teknolojinin doygunluk sinyal seviyelerinin yaklaşık olarak iki katına çıkmasına, dinamik aralığın genişletilmesine ve görüntü kirliliğinin azalmasına katkı sağlayacağını duyurmuştu.
Nikkei tarafından bildirilenlere göre, açıklamalarında özellikle şirketin gelişmiş görüntü sensörü teknolojisinden ve her pikselin maruz kaldığı ışık miktarını iki katına çıkaran yapay zeka işlemeden bahseden Sony, bu iki özelliğin hedeflenen gelişmede büyük bir rol oynayacağını ifade ediyor.
Günümüzde akıllı telefon kameraları ve dijital kameraların bir süredir zıt yönde gelişmesi sebebiyle şirketin yeni hedefinin şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.
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Eskişehir'de antikacılık ile uğraşan 50 yaşındaki Hakan Akın, yurt dışındaki arkadaşlarının yardımıyla satın aldığı Amerika yapımı olduğu öne sürülen telefonu, nostalji meraklıları için antika pazarında görücüye çıkardı.
Yaklaşık 120 yıllık olan ve kurulum olarak ilk icat edilen telefonla benzer mekanizmalara sahip olan ürün, görenlerin oldukça ilgini çekti.
Ahize sistemine sahip olan telefonun kutusunun ise ahşaptan yapıldığını belirten antikacı Akın, kutunun birleştirilme sürecinde kırlangıç geçme olarak bilinen yönteminin kullanıldığını fark ettiklerini vurguladı.
\"İlk çıkan telefonlardan\"<br><br>Satın aldığı kişiden öğrendiği kadarıyla telefonun tarihinden bahseden Akın, \"Amerikan malı, 1900'lerden kalma bir telefon. İlk çıkan telefonlardan. Ahizeli siteme sahip, ahşap bir telefon olarak yapılmış. Kırlangıç geçme adı verilen sistemle hazırlanmış, çok eski bir telefon. Nadir bir ürün olarak biliyor. Zaten antikanın belli bir fiyatı yoktur çünkü her zaman bulunan bir şey değil. Genelde yurt dışından daha çok ürün geliyor. Bizim kültürümüzde telefon, hesap makinesi veya mekanik malzemeler az bulunuyor. Biz Türkler olarak devamlı çiftçilik veya hayvancılık yapmışız. Bu yüzden de bizim antikalarımız az\" dedi.
\"1900 yılına ait bir telefon\"<br><br>Telefonun çok nadir bulunan bir ürün olduğunu dile getiren Akın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
\"Bu telefonu görenler şaşırıyor. Mesela biri gelir, 'bu benim babamda da vardı' der ama buna diyemez. Çünkü 1900 yılına ait bir telefon. Çok nadir, bulmak ve görmek gerçekten çok zor. Şu an teknoloji çağındayız ve herkesin cebinde telefon var. Bu ise telefonun atası ve daha ötesi de yok.\"
Telefonun atası 120 yıl sonra görücüye çıktı
Eskişehir'de bir antikacıda bulunan Amerika yapımı 120 yıllık telefon, nostalji tutkunlarının dikkatini çekiyor.
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Olay, ilçeye bağlı Karaahmetli mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cep telefonunu prize takmaya çalışan 26 yaşındaki Abdullah Baysal, elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.
Baysal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan inceleme sonrasında otopsi için Baysal’ın cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi.
Otopsi sonrası genç adamın cenazesi Erdemli Tabiye Mahallesi Alata Mezarlığına getirildi.
Burada cenaze namazını kardeş Muhammed Baysal kıldırdı.
Daha sonra genç adamın naaşı ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olayla ilgili ise soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Mersin'de talihsiz olay: Telefonunu şarja takarken canından oldu
Mersin'de telefonunu şarja takarken akıma kapılan 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
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Bugün, genel alışkanlıkların aksine birçok kişi, akıllı telefonlarından ayrılarak, özellikleri çok daha sınırlı olan “aptal” telefonlara dönüş yapıyor.<br><br>
Bu telefonlarda, Instagram, TikTok ya da canlı haritalar gibi özellikler bulunmuyor. Genellikle yalnızca arama ve SMS metin mesajları gönderip alınabiliyor.<br><br>
Ve eğer şanslıysanız, bazı “aptal” telefonlarda radyo dinleyip, basit fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu cihazlar, insanların 1990'ların sonunda satın aldıkları ilk el cihazlarının bazılarına benziyor.<br><br>
Sürekli bağlantıda kalmanıza engel olan bu cihazlar, aylık ödeme zorunluluğu olmayan çok düşük maliyetleri sayesinde hafiflemenizi de sağlıyor.<br><br>
ARAMALAR YÜZDE 89 ARTTI<br><br>“Aptal” telefonlar olarak adlandırılan bu cihazlar, yeniden canlanmaya başladı. Yazılım firması SEMrush tarafından hazırlanan bir rapora göre, bu cihazlar için Google aramaları 2018 ile 2021 arasında yüzde 89 arttı.
Satış rakamlarına ulaşmak zor olsa da, bir rapor, küresel alımlarının 2019'da 400 milyon iken, geçen yıl bir milyar adede ulaştığını ifade etti.<br><br>
Bu arada, Deloitte tarafından 2021 yılında yapılan bir araştırma, Birleşik Krallık'taki her 10 cep telefonu kullanıcısından birinin “aptal” telefonu olduğunu söyledi.<br><br>
YENİ NOKİA 3310 ETKİSİ<br><br>Fiyat karşılaştırma sitesi Uswitch.com'da cep telefonu uzmanı olan Ernest Doku, ilk kez 2000 yılında piyasaya sürülen ve tüm zamanların en çok satan cep telefonlarından biri olan Nokia'nın 3310 telefonunun 2017'de yeniden piyasaya sürülmesinin gerçekten canlanmayı tetiklediğini söyledi.
Bu telefonlar, performans veya işlevsellik söz konusu olduğunda en yeni Apple ve Samsung modelleriyle rekabet edemeyecekleri doğru olsa da, pil ömrü ve dayanıklılık gibi önemli alanlarda “akıllı” telefonları gölgede bırakabiliyor.<br><br>
Bir “aptal” telefon üreticisi New York'tan Light Phone'un da kayda değer verileri var. Firmanın telefonları, “biraz daha akıllı” olarak değerlendiriliyor. Kullanıcıların müzik ve podcast'leri dinlemesine ve Bluetooth ile kulaklıklara bağlanmasına izin veriyor. Yine de firma, telefonlarının \"asla sosyal medya, tıklama tuzağı haberleri, e-posta, internet tarayıcısı veya endişe uyandıran başka bir sonsuz beslemeye sahip olmayacağını\" taahhüt ediyor.<br><br>
Şirket, satışların 2020'ye kıyasla yüzde 150 artarak 2021'de finansal performans açısından en güçlü yılını kaydettiğini söylüyor.<br><br>
Bu telefonlar 99 dolarak satılıyor. Bir çok aptal telefonun fiyatı 10 dolara kadar inebiliyor. Light Phone kurucu ortağı Kaiwei Tang, “Uzaylılar dünyaya gelseydi, cep telefonlarının insanları kontrol eden üstün türler olduğunu düşünürlerdi” diyor.<br><br>
‘Akılsız’ telefonlara geri dönülüyor
Akıllı telefonlardan önce sınırlı özelliklere sahip cihazlar kullanılıyordu. 15 yıldan uzun süredir dünya genelinde akıllı telefon çılgınlığı yaşanıyor. Veriler son yıllarda insanların yeniden eski tip model arayışına girdiğini gösteriyor.