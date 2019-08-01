Teknoloji Sosyal ağlardaki sonsuz kaydırma ve otomatik oynatma özelliği yasaklanabilir
SOSYAL MEDYA

Sosyal ağlardaki sonsuz kaydırma ve otomatik oynatma özelliği yasaklanabilir

Sosyal ağların 'bağımlılık' oluşturan yapısı kullanıcı farkında olmadan etkisi altına alıyor. Birçok araştırma, sosyal ağ ya da YouTube gibi video platformlarındaki etkileri madde bağımlılığıyla bir tutuyor. ABD'de Missouri eyaletinin senatörü Josh Hawley, verdiği yasa tasarısıyla sosyal medya ve video platformlarındaki 'sonsuz kaydırma' ve 'otomatik oynatma' özelliklerinin yasaklanması gerektiğini savunuyor.

Haber Merkezi GZT
Facebook, Twitter ya da Instagram gibi sosyal ağlar tamamen 'tek parmakla aşağıya doğru kaydırma' özelliğini temel alıyor.
Facebook, Twitter ya da Instagram gibi sosyal ağlar tamamen 'tek parmakla aşağıya doğru kaydırma' özelliğini temel alıyor.

Facebook, Twitter, Instagram ya da YouTube'un kullanıcılar üzerindeki etkisi uzun süredir araştırılıyor.Ortaya çıkan sonuçlar bu uygulamaların 'bağımlılık yaptığını' doğruluyor. Hatta sosyal ağlardaki bazı özelliklerin etkisi madde bağımlılığıyla eşdeğer görülüyor.

Sosyal medya bağımlılık yapıyor mu?

Kesinlikle. Bahsettiğimiz üç sosyal ağ ve YouTube aslında arka planda sayısız algoritmayla kullanıcıların tepkilerini ölçüyor. Facebook Haber Kaynağı'nda beğenmek isteyebileceğiniz içerikler önünüze düşerken, Twitter ve Instagram'da da birçok farklı filtreleme sayesinde ilgili içerikler karşınıza çıkıyor.

Twitter'ın en önemli ve kilit noktası son dakika. İnsanlar herhangi bir konuyla alakalı arama yaptığında son gelişmeleri doğrudan bu platformdan takip edebiliyor.
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