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Sosyal Medya kapatılacak mı? İşte Sosyal Medya yasası detaylar

Sosyal medya kanunu: Avrupa'da var ABD'de var Türkiye'de yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya yasası ile denetilmesi konusunu gündeme getirirken Avrupa ve ABD'de sosyal medya kanunu konusu çok eskilere dayanıyor. 2016 yılında Avrupa Komisyonu'nda 'kimlik ile hesap açma' konusunda yasa tasarısı sunulmuştu. 2011 yılında ise Obama yönetimi ‘Dijital Dünyada Güvenilir Kimlikler için Ulusal Strateji’ adlı planı duyurdu. Daha önce sahte hesapları engelleyen kanun teklifini TBMM'ye sunan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de 'Türkiye; 'Sahte habere en çok maruz kalan ülkeler' kategorisinde yüzde 49 ile ilk sırada yer almaktadır.' açıklamasında bulunmuştu.

Ahmet Fadıl Erarslan Yeni Şafak
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İnternet Hukuku yavaş yavaş oturmaya başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya konusundaki denetimsizlik konusunu gündeme getirdi. Daha önce de Mhp, internetteki sahte hesapların engellenmesi hakkında hazırladığı kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunmuştu.

  • Yasa tasarısını hazırlayan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk konuyu anlatırken ‘’Türkiye; 'Sahte habere en çok maruz kalan ülkeler' kategorisinde yüzde 49 ile ilk sırada yer almaktadır. Sosyal medya platformu Facebook’tan yapılan açıklamada; 2018’in ilk 3 ayında dünya genelinde 1,2 milyar sahte hesap silinirken, 2019’un aynı döneminde 2,2 milyar sahte hesap silindiği belirtilmiştir. Tüm dünyanın sahte hesaplarla başı ağrımaktadır ‘’ açıklaması yaptı.

Sosyal medyaya kimlik ile girilmesi konusu uzun süredir birçok ülkenin gündeminde.

Oxford Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre bazı ülkeler tek elden hareket ettirilen yüz binlerce anonim hesap üzerinden birçok ülkede bilgi kirliliği yaratıyor.

Bu ülkelerin başında Çin’in geldiğini belirten araştırmaya göre bu yöntemi en çok kullanan ülkeler; Rusya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Nitekim geçtiğimiz günlerde Twitter; Mısır, Suudi merkezli 8 bin hesabı silmişti.

  • Daha önce de Çin merkezli yalan haber yaydığı tespit edilen 936 hesap silinmişti. Brezilya’da ise seçimlerden önce Whatsapp’tan yayılan 100 bin fotoğrafın 50 binden fazlasının yalan bilgiyi yaymaya yönelik olduğu tespit edilmişti.

Avrupa 2016'da sosyal medyaya kimlikle girilsin dedi

Dünyada ise sosyal medyaya kimlik ile erişme konusundaki tartışmalar çok daha önceden başlamış durumda. Henüz 2016 yılında Avrupa Komisyonu’nda sosyal medya hesabı açmak için kimlik şartı getirilmesi gerektiğine dair yasa tasarısı hazırlanmıştı. Tasarıda yalan haber ile ilgili kaygıların yanı sıra tüketici yönelimleri ile ilgili endişelerde bulunuyordu.

  • ‘İnternetten yapılan mal ve hizmet değerlendirmeleri güvenilir olmalı herhangi bir ön yargı ya da manipülasyondan arındırılmalı’ diyen tasarı bireylerin anonim bir şekilde yüzlerce farklı hesaptan birçok alanda manipülasyon yapmasının önünü almayı planlıyordu.

Yasa tasarısını hazırlayan Andrus Asip Estonyalı. Estonda, dünyanın ilk dijital ülkesi

Tasarıyı hazırlayan Avrupa Komisyonu Dijital Operasyonlar Müdür yardımcısı Andrus Ansip Estonyalı.

Estonya ise dünyada dijital sistemlere ilk geçiş yapmış ülkelerin başında geliyor.

Ülke Dünya’da ilk e-devlet sistemine geçen devletlerin başında gelirken şu anda da internet vatandaşlığının olduğu nadir ülke konumunda.

Dijital vatandaşlık veren ilk ülke

Estonya, dijital vatandaşlık veren ilk ülke

2000 yılında internet kullanımının %90’ın üzerinde olduğu 1.3 milyon nüfuslu ülkeden Skype gibi milyar dolarlık internet fikirleri çıkmıştı. Ülke 2013 yılında dijital kimlik uygulamasına geçti. Avrupa Parlementosu milletvekili Diana James ise 2013 yılında Birliğin 2 Milyar doları troller ile mücadele için harcadığını belirtti.

AB’den sosyal medya devlerine 1 saat mühlet

İnternet dünyasındaki anonimliğe ekonomik kaygılardan dolayı set çekme planı ilk kez Avrupa’da atılmadı. 2011 yılında Obama yönetimi ‘Dijital Dünyada Güvenilir Kimlikler için Ulusal Strateji’ adlı planı duyurdu. Obama planı duyururken

  • ‘İnternet iş yapma biçimimizi, toplumumuzu daha önce olmadığı kadar değiştirdi. Bu değişiklik gelirken yanında online sahtekarlık, kimlik hırsızlığı gibi yeni zorluklar tüketicilere zarar verip milyarlarca dolara mal oldu. Bu girişimin ekonomimiz için çok önemli olmasının sebebi; online dünyayı çok daha güvenilir yapmak işverenlere ve müşterilere yeni bir özgüven verecek.’ şeklinde yasanın amacını anlatmıştı.

Avrupa Birliği yalan haber ile mücadele kapsamında çıkardığı yasa ile sosyal medya hesaplarına yönelik sorumluluğu Facebook, Youtube, Twitter’a yüklemişti. Sosyal medya şirketleri nefret söylemi içeren paylaşımları 1 saat içerisinde kaldırmazsa 50 milyon doları bulan cezalara maruz kalacak.

Fransız Parlamentosu'ndan sosyal medyayı denetleyecek yasa geçti
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Fransız Parlamentosu'ndan sosyal medyayı denetleyecek yasa geçti

İtalyan milletvekili Luigi Marattin interneti lağıma benzetti.

İtalyan milletvekili interneti lağıma benzetti

İtalya’da ise Ekim 2019’da sosyal medyaya kimlik ile girilmeli tartışmaları yaşanmıştı. Eski başbakan Matteo Ferzi’nin partisi Viva’dan milletvekili seçilen Luigi Marattin Anonim kalma hakkı garanti altına alınmalı ancak kamu yararını koruma adına bir başka etmenle de uzlaştırılmalı:

Kamusal alanı herkesin yazdıklarından sorumlu olacağı bir yer olarak korumak” ifadelerini kullanan Marattin interneti lağıma benzetmişti.

Brezilya’da seçimlerden önce Whatsapp’tan yayılan 100 bin fotoğrafın 50 binden fazlasının yalan bilgiyi yaymaya yönelik olduğu tespit edilmişti.

İngiltere’de de anonim hesapları yasaklamak için benzeri çağrılar yapılmıştı. Bağımsız parlamenter Ian Austin hükümete “Twitter’da anonim profiller oluşturmaya karşı yasa teklifi planlayıp planlamadıklarını” sormuştu.

  • Teklifler Avrupa Komisyonu’nun Twitter ve Facebook gibi sosyal medya ağlarının bilgi kirliliğiyle mücadele etmesi veya düzenlemeyle karşılaşması gerektiği konusunda uyarmasının ardından geldi. Komisyon bu hafta yapılan açıklamada Birleşik Krallık genel seçimleri öncesi internette “büyük ölçekli otomatik propagandanın ve bilgi kirliliğinin sürdüğünü” söyledi.

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