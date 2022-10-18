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SOSYAL MEDYA

Sosyal medyada kimlik hırsızlığına karşı dikkat

Sosyal medya kullanımının giderek artması kimlik hırsızlığına da davetiye çıkarıyor. Sosyal Medya Danışmanı Alaattin Çağıl, dolandırıcıların mesajlar ve linkler aracılığıyla kullanıcıları tuzağa düşürdüklerini ve kimlik bilgilerini çaldıklarına işaret ederek, vatandaşları bilinçli olmaları konusunda uyardı.

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Haber Merkezi İHA
Sosyal medyada kimlik hırsızlığına karşı dikkat
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Sosyal medya, insanların günlük hayatında vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Gittikçe artan sosyal medya kullanımı, dolandırıcıların da en büyük hedefi haline geldi. Sosyal Medya Danışmanı Alaattin Çağıl, sosyal medya platformlarının eskisinden daha fazla kimlik hırsızlığı sorunlarıyla baş başa kaldığını söyledi. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılığın boyut değiştirdiğini belirten Çağıl, “Sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılar kullanıcılara çeşitli mesajlar gönderiyor. Bu mesajlar, çeşitli yönlendirmeler içeriyor. Daha çok yatırım tavsiyesi alan ve bu nedenle birileriyle iletişim kurmaya başlayan kişilerin kimlik bilgileri çalışıyor. Bu çok yaygınlık kazanan bir durum. Dolayısıyla internet kullanıcılarının bu gibi durumlarda ne yapması gerektiğini bilmesi oldukça önemli” dedi.

“Bilinçli olunmalı”

Çağıl, kimlik hırsızlığının giderek artış gösterdiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Birçok dolandırıcı, sosyal medya üzerinden kullanıcılarla iletişime geçiyor, onlardan kimlik bilgilerini talep ediyor. Tabi bunu direkt olarak yapmadıkları için burada farklı hikayeler devreye giriyor. Kimlik bilgilerini ilgili kişilere veren kişi, aslında dolandırıcılara bu bilgileri vermiş oluyor. Bu tarz durumlarda kullanıcıların kendilerini koruyabilmesi için yapabilecekleri birçok farklı şey var. Her şeyden önce bu tür durumlara karşı bilinçli olmalılar.”

“Kullanıcılar, tanımadıkları insanlardan gelen mesajlara kesinlikle itibar etmemeli”

Kullanıcıların özellikle tanımadığı insanlar tarafından iletişime geçilerek dolandırılmaya çalışıldığını söyleyen Çağıl, “Ayrıca son zamanlarda sosyal medya üzerinden yatırım danışmanlığı yaptığını iddia eden insanların kullanıcılarla iletişim kurmaya çalıştıklarını gözlemliyoruz. Kullanıcılar, tanımadıkları insanlardan gelen mesajlara kesinlikle itibar etmemeli. Gelen mesajlarda çoğunlukla link oluyor. Bilmedikleri insanlardan gelen mesajlarda bulunan linklere tıklamamaları da çok önemli. Aksi halde kişisel bilgilerinin çalınma ihtimali yüksek olacaktır. Biz çalışmada bulunduğumuz kişilere bu konular hakkında bilgilendirmede bulunuyoruz. Sosyal medya dolandırıcılığı yaygın olduğu için bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinden korunmak artık eskisinden çok daha önemli bir hal almış durumda” diye konuştu.

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