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Teknoloji SpaceX 4 astronotu taşıyan Crew Dragon mekiğini uzaya fırlattı
BİLİM

SpaceX 4 astronotu taşıyan Crew Dragon mekiğini uzaya fırlattı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) 4 astronotu taşıyan Crew Dragon mekiğini uzaya yolladı. "Crew-2" adı verilen görev, SpaceX'in NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında gerçekleştirdiği, biri test uçuşu olmak üzere üçüncü personel taşıma görevi oldu.

Haber Merkezi AA
SpaceX 4 astronotu taşıyan Crew Dragon mekiğini uzaya fırlattı
SpaceX 4 astronotu uzay istasyonuna gönderdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları Megan McArthur, Shane Kimbrough, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Thomas Pesquet ve Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Akihiko Hoshide'yi taşıyan mekik, Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezinden uzaya fırlatıldı.

"Crew-2" adı verilen görev, SpaceX'in NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında gerçekleştirdiği, biri test uçuşu olmak üzere üçüncü personel taşıma görevi oldu.

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SpaceX’in uzay aracı iniş geçtiği sırada yere çarparak patladı

SpaceX daha önce Crew Dragon mekiği ile ISS'ye "Demo-1" adı verilen bir insansız test uçuşunu gerçekleştirmiş, ardından Mayıs 2020'de "Demo-2" adı verilen insanlı test uçuşu ile iki astronotu istasyona taşımıştı.

Şirketin "Crew-1" adını verdiği görev kapsamında, Kasım 2020'de 4 kişilik astronot ekibini ISS'ye ulaştırmıştı.

"Crew-1 görevi", NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından sonra ABD'den uzaya yapılan ilk insanlı sefer olmuştu.

NASA'nın personel mekiği üretmeyi durdurması nedeniyle ISS'de görevli astronot ve kozmonotlar, bundan önce Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyordu.

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ISS'de 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor

NASA, ESA, JAXA, Rusya Federal Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

NASA'nın "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında, Amerikan firmaları Northrop Grumman "Cygnus", SpaceX ise "Dragon" isimli kargo mekikleri ile ISS'ye ikmal malzemeleri taşıyor.

"Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında ISS'ye personel taşımak üzere ABD'li Boeing şirketi de "CST-100 Starliner" uzay mekikleriyle test uçuşları yapıyor.

SpaceX'in uzay aracı inişten sonra patladı
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SpaceX'in uzay aracı inişten sonra patladı
Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı uzay aracı 'Starship' yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdi.

ABD'nin Teksas eyaletinin Meksika sınırına yakın bölgede gerçekleşen uçuş denemesi, Fırlatma platformuna dikey inmeyi başaran uzay aracı Starship, daha sonra infilak etti. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.


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