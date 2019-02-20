Teknoloji SpaceX ABD Savunma Bakanlığından 300 milyon dolar alacak
BİLİM

SpaceX ABD Savunma Bakanlığı'ndan 300 milyon dolar alacak

Dün ABD Savunma Bakanlığı, SpaceX için 297 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Özellikle üç görev için geçerli olan sözleşmede NROL-87, NROL-85 ve AFSPC-44 uçuşları yer alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
SpaceX kurucusu Elon Musk
SpaceX kurucusu Elon Musk

ABD Savunma Bakanlığı için uzay görevlerinde yarışan şirketler arasından SpaceX, 297 milyon dolarlık sözleşmeyi imzaladı. NROL ve AFSPC gibi görevler için seçilen şirket önümüzdeki 2 yıl boyunca bu uçuşların tüm hazırlıklarını tamamlayacak.

NROL Ulusal Keşif Ofisi Uçuşu ve AFSPC ise Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı anlamlarına geliyor. Bu görevler genel olarak gizli tutuluyor. Bu nedenle SpaceX’in taşıyacağı yük hakkında bir şey söylemek oldukça zor. Ancak uzaya bilgi toplayacak uyduların gönderilmesi muhtemel.

SpaceX'in Falcon 9 roketi bir görev için fırlatılıyor.

Savunma Bakanlığına göre SpaceX, her bir görev için araç üretimi, görev entegrasyonu, görev lansman operasyonları ve görev için benzersiz faaliyetlerden sorumlu olacak. Bu demek oluyor ki SpaceX aslında görevlerin neredeyse tamamından sorumlu tutulacak.

AFSPC-44 görevinin Şubat 2021’de tamamlanması bekleniyor. Bunun yanında NROL-87 ve NROL-85’in Aralık 2021’e kadar tamamlanması planlanıyor. Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre sözleşme için iki şirket arasından kazanan SpaceX olmuş.

SpaceX yöneticisi Gwynne Shotwell, “SpaceX, ülkemizi bu kritik ulusal güvenlik alanı lansmanlarıyla savunmasını desteklemek için seçildiği için gurur duyuyor” açıklamasını yaptı. SpaceX’e toplam dokuz ulusal güvenlik uzay lansmanı görevi verildi ve bu güne kadar 66 başarılı görevi tamamladı.

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