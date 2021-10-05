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Star Trek'in 'Kaptan Kirk'ü bu kez gerçekten uzaya gidiyor

Ünlü işadamı Jeff Bezos’un sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin, kült film Star Trek’te 'Kaptan Kirk’ü canlandıran aktör William Shatner'i uzaya gönderecek.

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Haber Merkezi Diğer
Star Trekin Kaptan Kirkü bu kez gerçekten uzaya gidiyor
Star Trek

Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos temmuz ayında düzenlenen uçuşta kardeşi, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki bir öğrenci ile beraber uzaya çıkmıştı.

Bu kez uzaya çıkan en yaşlı insan ünvanını Kaptan Kirk’e hayat veren 90 yaşındaki William Shatner alacak.

Ekim'de uzaya gidecekler

Shatner'in 12 Ekim'de Teksas'tan havalanacağını bildirdi. Ekim ayındaki uçuşun da önceki gibi yaklaşık 10 dakika sürmesi bekleniyor.

Uçuşta mürettebat, dünyanın 100 kilometre üzerinde bulunan ve en yaygınca bilinen uzay sınırı olan Karman Hattı'nın hemen ötesine çıkacak.

Blue Origin'in New Shepard roketiyle düzenleyeceği ikinci insanlı uçuşa katılacak olan Shatner'e üç kişi daha eşlik edecek.

Kaptan Kirk'ün uzay heyecanı

Film stüdyolarında uzaydaki düşmanları alt eden Shatner heyecanını "Uzun zamandır uzay hakkında bir şeylerden haberdarım. Şimdi kendi gözlerimle şahit olma fırsatı buluyorum. Ne harika bir şey" sözleriyle dile getirdi.

Blue Origin, misyon ve uçuş operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Audrey Powers ve eski bir NASA mühendisi ve bir yazılım şirketinin kurucu ortağının da uçuşta yer alacağını duyurdu.

  • Shatner 2013'te Richard Branson'ın Virgin Galactic şirketiyle uzaya çıkma teklifini kendisinden para istemesi nedeniyle geri çevirmişti.

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