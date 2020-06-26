Steam yaz indirimleri başladı: Birçok popüler oyun ya indirimde ya ücretsiz

Steam’in birçok platform ile arasındaki makası açmasının ana nedenlerinden biri de yaz indirimleri oldu. 2010 yılında başlayan yaz indirimleri, öğrenciler için karne hediyesi olurken çalışanlar için de yaz tatili ödülü oluyor.

Epic Games de yaptığı indirimlerle son günlerde dikkat çekiyor. GTA V oyununu ücretsiz paylaşan platform bunun karşılığını rekor üyeye ulaşarak almıştı. Bu atılıma rağmen piyasanın hala en güçlü platformu Steam olarak görülüyor.

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Steam yaz indirimleri başladı

Steam Yaz indirimlerinde hangi oyunlar indirimde olacak?

Steam’in şu an için bu yaz hangi oyunları ücretsiz bir şekilde vereceği bilinmiyor. Epic Games'in GTA 5 çıkışından daha büyük bir hamle gelmesi olası.

Yaz indirimleri başladığında Steam indirimdeki bütün oyunları aynı anda duyurmuyor. Yavaş yavaş bu oyunları duyuran Steam süreci zamana yayıyor.

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Daha önce hangi oyunlar ücretsiz olmuştu?

Steam 2017 yılında, Life is Strange, EVE Online, Skara, Mortal Online, Clash, Call To Arms gibi oyunları ücretsiz verdi. 2018 yılında da benzer bir şekilde, EVE Online başta olmak üzere, DCS World Steam Edition, Jet-Story 2018, Mercury Blue: Mini Episode ve Atom Fishing II adlı oyunları ücretsiz şekilde oyunculara dağıttı.

Ücretsiz dağıtılan oyunlar çok popüler oyunlar değil ama birçok kullanıcı da NBA 2K ve Football Manager serisi gibi popüler oyunlarda yapılan indirimler için yaz indirimlerini bekliyor.