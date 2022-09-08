Teknoloji Steve Jobsun kızı iPhone 14le dalga geçti
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Steve Jobs'un kızı iPhone 14'le dalga geçti

Apple, merakla beklenen ürünlerini ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen etkinlikte tanıttı. Şirket bu kapsamda dört farklı modelden oluşan iPhone 14'ün lansmanını gerçekleştirdi.

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​Steve Jobsun kızı iPhone 14le dalga geçti
iPhone 14 serisi tanıtıldı.

Teknoloji devi Apple'ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 14, şirketin kurucularından Steve Jobs'un kızını etkilemedi.

Eve Jobs dün Instagram'ın Hikayeler kısmında paylaştığı bir gönderiyle, iPhone 14'ün selefi iPhone 13'e benzediğini belirtti.

iPhone 14'ün tanıtılmasından sonra sosyal medyada benzer yorumlar yapıldı

Bir kişi "Aynı şeyi tekrar tekrar piyasaya sürüyorlar" derken bir başka kullanıcı "Size daha fazla paraya mal olduğu için aynı değil" diye şaka yaptı.

Telefonun işlemci, HDR ve Seramik Cam özellikleri iPhone 13'le aynı.

iPhone 14 serisinin Türkiye fiyatları şu şekilde:

iPhone 14 128 GB: 30 bin 999 TL

iPhone 14 256 GB: 33 bin 599 TL

iPhone 14 512 GB: 38 bin 899 TL

iPhone 14 Plus 128 GB: 34 bin 999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB: 37 bin 599 TL

iPhone 14 Plus 512 GB: 42 bin 899 TL

iPhone 14 Pro 128 GB: 39 bin 999 TL

iPhone 14 Pro 256 GB: 42 bin 599 TL

iPhone 14 Pro 512 GB: 47 bin 899 TL

iPhone 14 Pro 1 TB: 53 bin 199 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB: 43 bin 999 TL

iPhone 14 Pro Max 256 GB: 46 bin 599 TL

iPhone 14 Pro Max 512 GB: 51 bin 899 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 57 bin 199 TL

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