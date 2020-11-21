Su altı teknolojisi eğitimi alan genç kız azmiyle dikkat çekiyor

Gülefeoğlu, suyun metrelerce altında kaynak ve enkaz kesme gibi işlemleri gerçekleştiriyor.

Eğitimlerde gösterdiği başarıyla erkek öğrencilere de örnek olan Gülefeoğlu, kız öğrenci sayısının gelecek yıllarda artmasını umut ediyor.

Elif Ezgi Gülefeoğlu, lise hayatında su altı teknolojisiyle ilgili bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Tercih kararı önemli

Üniversite sınavını kazanmasının ardından araştırma yaptığını ve çok çabuk karar verdiğini anlatan Gülefeoğlu, "Tercih noktasında fazla zamanım yoktu. Bir saat içinde karar vererek tercih yaptım. Şimdi geldiğim noktada acele alınmış bir karar olsa da doğru yerde olduğumu görmekten mutluyum." dedi.

Gülefeoğlu, Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programı'nın diğer üniversitelere göre daha aktif olduğuna işaret ederek, "Çünkü burada haftanın beş günü dalış yapma imkanımız var. Aynı zamanda spor yapabiliyoruz. Teorik bilgi önemli ama uygulama olarak bunu yapmak daha da önemli. Eğitimimiz süresince iş hayatına atılmadan hocalarımızın sayesinde belli bir tecrübeye ulaşmış oluyoruz." diye konuştu.

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Azmiyle örnek oldu.

"Pes etmemek çok önemli"

Dalgıçlık eğitiminin zor olduğunu, bu nedenle kız öğrenciler tarafından pek tercih edilmediğini belirten Gülefeoğlu, zaman zaman zorluk nedeniyle bazı kız öğrencilerin kayıtlarını dondurduğunu söyledi.

Zorluklara rağmen pes etmediğini dile getiren Gülefeoğlu, şunları kaydetti:

"Fiziksel olarak zor bir iş yapıyoruz. Her gün spor yapıyor, dalış gerçekleştiriyoruz. Biraz da insanlarda kaba iş algısı oluşturduğundan genelde kız öğrenciler bu bölümü tercih etmiyor. Evet, zor bir iş ama pes etmemek gerekiyor. Sadece merak yüzünden bu bölüme gelinmemeli çünkü eğitimi yarıda bırakanlar nedeniyle gerçekten bu bölüme gelmek isteyenler gelemeyerek mağdur oluyorlar. Öğrenci arkadaşlarımız tercih yaparken buna özen göstermeli."

Gülefeoğlu, eğitim hayatını tamamladıktan sonra yurt dışında arama, kurtarma ve batık çıkarma faaliyetlerinde bulunan şirketlerde çalışmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.