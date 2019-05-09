Subaru en güvenli otomobil üreticisi seçildi

Subaru, performans araçlarının yanında en iyigüvenlik özelliklerine sahip aile araçları da üretiyor. İngiltere’nin bir numaralı anketi olan 2019 Driver Power Survey’de de bu konuyla öne çıkmayı başardı. Uzun yıllardır dört çeker sistemli otomobiller üreten Subaru geçtiğimiz yıl insan gözünden esinlenerek tasarlanan çift kamera sistemiyle son derece etkin güvenlik sağlamayı başarmıştı.

Kaza önleyici sistemi EyeSight’ı model serisinin kalbine yerleştiren firma, kullanıcıların sunulan güvenlik özelliklerinden duyduğu memnuniyeti paylaşmasıyla yılın en iyi güvenlik özellikleri üreticisi konumuna yükseldi.

Subaru daha henüz çarpışma testlerinin yapılmadığı 1960’lı yıllardan bu yana otomobillerini çarpışma testlerine tabi tutuyordu. Japon firma için güvenlik her zaman en önemli şartlardan birisi olmuştu. Şirketin neredeyse tüm araçları Euro NCAP testinden 5 yıldız almayı başardı. Subaru bu gelişmelerle birlikte dünyanın en güvenli otomobil markası olmayı hedefliyor.