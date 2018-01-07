Sürücüsüz otomobil yazılımı üreten AImotive'e 38 milyon dolarlık yatırım

Macaristan merkezli AImotive şirketi sürücüsüz otomobil teknolojileri üretiyor. Yakın zamanda büyük yatırımlar alan şirket Fransa, Macaristan ve Kaliforniya yollarında ürünlerini test etmişti. Halka açık alanlarda test sürüşleri gerçekleştiren şirket yakın zamanda Çin, Japonya ve ABD’nin diğer bölgelerine de açılmak istiyor.
Şirket yeni yatırımlarını ekonomik kamera sensörlerine ve yapay zekaya dayalı görme işlemlerine dayanan özerk sürüş teknolojisini geliştirmek için kullanacak.
AIMOTIVE-Highway-Autopilot from AImotive on Vimeo.
Laszlo Kishonti tarafından 2015 yılında kurulan AImotive otomotiv devleri Volvo ve PSA grup ile çalışıyor. Sürücüsüz otomobil kavramını insancıllaştırarak, otomotiv endüstrisinde devrim yapmak isteyen Kishonti, ürettiği teknolojilere güveniyor.
- Bu konuyla ilgili olarak havacılıkta kullanılan otonom sistemlere dikkat çeken Kishonti, “Karayolu taşımacılığına göre mil başına 10.000 kat daha az tehlikeli olan havacılık endüstrisi, simülasyona büyük ölçüde bağımlı. Bu metodolojiyi güvenli özerk yazılım sistemleri geliştirmek için uygulamaktayız” şeklinde bir açıklama yapıyor.
AImotive, Las Vegas’ta gerçekleşecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı, CES 2018’de stand açacak.