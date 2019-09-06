T-Rex'lerin kafataslarında klima işlevi gören delikler keşfedildi

T-Rex olarak da bilinen "Tyrannosaurus rex'lerin" kafataslarında, klima işlevi görebilen ve vücutlarındaki sıcaklıkları ayarlamalarına yardımcı olan deliklerin var olduğu tespit edildi.

Anatomical Record dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Missouri Üniversitesinden araştırmacılar, Florida'da bulunan bir Zooloji Parkı'ndaki timsahların kafatasında vücut ısılarını ayarlayabilmelerini sağlayan kan damarı dolu deliklerin benzerlerinin, dinazor fosilleri ve T-Rex'lerin kafataslarında da bulunduğu belirlendi.

Araştırma ekibinden Kent Vliet, timsahların vücut ısılarının çevresel koşullara bağlı olduğunu kaydetti.

Hava soğudukça timsahların vücut sıcaklıklarını artırmaya, hava sıcaklığı arttıkça da vücut ısılarını soğutmaya çalıştıklarını ifade eden Vliet, çalışmada kullandıkları sıcaklık değerlerini noktalarla gösteren termal görüntüleme aletleriyle bu ısı değişimini belirginleşen ve kaybolan noktalar sayesinde tespit ettiklerini aktardı.

Daha önce öne sürülen hipotezleri tersine çeviren bir çalışma

Araştırmacılar, T-Rexlerin kafatası fosilleri ve üç boyutlu görüntülerinde de aynı şekilde 2 büyük delik bulunduğu, bu deliklerin dinazorlar için klima işlevi görerek serinlemelerine yardımcı olduklarını bildirdi.

Ohio üniversitesinden Profesör Larry Witmer, T-Rex'lerin timsahlara benzer kafatası yapısına sahip olduklarının tespitinin, onların iskeletleri hakkında daha önce öne sürülen hipotezleri tersine çevirecek bir çalışma olabileceğini öne sürdü.

Daha önce T-Rex'lerin kafataslarının içlerinin kasla dolu olduğu düşünülüyordu.

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