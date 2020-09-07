Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji TEKNOFEST 2020ye hazırlık sürüyor Bayraktar, öğrencilerin ürettiği elektrikli otomobili inceledi
BİLİM

TEKNOFEST 2020'ye hazırlık sürüyor: Bayraktar, öğrencilerin ürettiği elektrikli otomobili inceledi

Altınbaş Ünivesitesi öğrencileri tarafından üretilen ve Bağcılar Belediyesi'nin ana sponsorluğunda olan elektrikli otomobil Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, otomobili çok beğendi.

Haber Merkezi DHA
Elektirikli otomobile tam not verildi.
Elektirikli otomobile tam not verildi.

Gaziantep’te yapılacak olan TEKNOFEST 2020 kapsamında Kocaeli’nde gerçekleştirilen yarışmalara, 38 farklı üniversiteden 48 ayrı takım katıldı. Körfez’deki yarış pistinde düzenlenen yarışlara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.

DHA
Körfez’deki yarış pistinde düzenlenen yarışlara, Selçuk Bayraktar katıldı.
  • Yarışlar Elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç) ve Hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli araç) olmak üzere 2 ayrı kategoride gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında yapılan yarışmalarda, pistte performansını tamamlayan araçlar değerlendirme noktasında yerli ve milli parçalarının olması önemli rol oynadı.

DHA
Körfez’deki yarış pistinde düzenlenen yarışlara, Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı.

BAĞCILAR BELEDİYESİ DESTEK VERİYOR

Yarışmaya katılanlardan biri ise geçtiğimiz hafta tanıtımı yapılan EVA2 isimli araç oldu. Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve öğrencilerinden oluşan EVA (Electric Vehicle of Altınbaş) Team tarafından üretilen EVA2’ye en büyük desteği ise Bağcılar Belediyesi veriyor.

Yüzde yüz yerli otomobil olan EVA2, Bakan Varank ve Bayraktar’dan tam not aldı. Varank, EVA Team ekibiyle sohbet ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Türk savunma sanayisinin son dönemde en dikkat çeken ürünleri olan İHA ve SİHA’ların mimarı Selçuk Bayraktar da EVA2’yi yakından inceledi. Aracın teknik aksamından dizaynına kadar kontrol eden Bayraktar, otomobili çok beğendiğini ifade etti.

TEKNOFEST 2020 Tuz Gölü'nde başladı: Roket yarışması nefes kesti
TEKNOLOJİ
TEKNOFEST 2020 Tuz Gölü'nde başladı: Roket yarışması nefes kesti
Abone Ol Google News
Yunan vekildenflaş açıklama

Yunan vekilden
flaş açıklama

'Erdoğan stratejik bir akıl, Türkiye bölgesel bir süper güç.'
HDPli Kaplandan Akşenere yeşil ışık

HDP'li Kaplan'dan
Akşener'e yeşil ışık

​Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olabilir.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

​Mardin'de trafik kazada çok sayıda ölü var.
Yükseliş <br>devam ediyor

Yükseliş
devam ediyor

Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Yunanistan'a <br>sert uyarı

Yunanistan'a
sert uyarı

"​Açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler."

Tacizci sapık sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Reina saldırısında rekor ceza

Reina saldırısında rekor ceza

Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.
Eğitimde yeni dönem başlıyor

Eğitimde yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruya cevap verdi.
Ukrayna'dan Türkiye'ye teklif

Ukrayna'dan Türkiye'ye teklif

'​Türkiye ile ortak uçak üretmek istiyoruz'...
Avrupa sinek avlıyor!

Avrupa sinek avlıyor!

​Yazı boş geçiren turizmciler kış aylarından da umutsuz.

C​umhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşuyor..

​Cenk Tosun için, Everton ile görüşmeler başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.