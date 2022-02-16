​TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na başvuru için son tarih 28 Şubat.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında SANKO yürütücülüğünde düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile çevreye duyarlı uygulamalar konusunda farkındalığın artırılarak toplumda enerji verimliliği kültürünün oluşturulması amaçlanıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevre hassasiyetini artıracak teknolojileri ortaya çıkarmak ve bu teknolojilerin millî kaynaklar ile üretiminin geliştirilmesini destekleyen TEKNOFEST, doğal kaynakları verimli kullanarak sürdürülebilir olması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak çevresel kriterlere uygun projeleri hayata geçiriyor. Sıfır atık hedefiyle enerji geleceğini koruyan teknolojilerin üretildiği yarışmaya son başvuru tarihi 28 Şubat.

Sürdürülebilir kalkınma adına enerji teknolojileri geliştiriliyor

Dünya çapında yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artmakla birlikte çevreyi korurken artan enerji ihtiyaçlarını karşılamayabilmek adına geliştirilen teknolojiler kritik bir öneme sahip oluyor. Özellikle sınırlı kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan, toplum yaşamını kolaylaştıran, sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımlar enerji geleceği konusunda belirli düzenleme ve standartların oluşturulmasını gerekli kılıyor. Geliştirilen teknolojilerle enerjinin verimli, güvenli, çevre dostu ve ekonomik bir şekilde çıkarılması, dönüştürülmesi, taşınması, depolanması ve kullanılmasını teşvik eden yarışma kapsamında sürdürülebilir fikirler üretiliyor.

REKLAM

Yarışma kapsamında öğrenciler Enerji Kaynakları ve Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri, Atıkların Değerlendirilmesi, Atıklardan Enerji Üretimi, Sürdürülebilir Yaşam ve Çevre ile Alternatif Enerji Kaynakları temalarında çevre hassasiyeti ve enerji verimliliğinin artırılmasını hedefleyerek projelerini sunabiliyor. Bunun yanı sıra yarışmacılar Verimli Doğal Kaynak Kullanımı ile Kaynakların Gelecek Nesillere Aktarılması, Hava Kirliliği Kontrolü, Toprak Kirliliği Kontrolü, Akıllı Enerji ve Akıllı Çevre konularında yenilikçi ve teknolojik fikirler geliştirebiliyor.

Lise üniversite öğrencileri ve mezunlar katılabiliyor

Lise Seviyesi ile Üniversite ve Üzeri Seviyesi olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmalara Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar katılabiliyor. Lise Seviyesinde birincilik ödülü 12 bin TL, ikincilik ödülü 7 bin TL, üçüncülük ödülü ise 4 bin TL değerinde olurken, Üniversite ve Üzeri Seviyesinde birinci olan takımları 15 bin TL, ikincileri 10 bin TL, üçüncüleri ise 5 bin TL’lik ödüller bekliyor.

REKLAM

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, 5-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenecek Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan ve dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST’te alacaklar.

TEKNOLOJİ TEKNOFEST Akıllı Ulaşım yarışması başvuruları başladı

FOTOĞRAF 12 TEKNOFEST'te bu yıl ikincisi düzenlenen Liselerarası Sabit Kanat İHA yarışmasına katılan Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı Crew of Sky, rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Danışman öğretmenleri Hamit Yılmaz öncülüğünde, Furkan Batı, Ahmet Metehan Gök, Semih Kabak, Mert Ali Yoldaş, Elif Aydoğmuş ve Muhammed Zahid Dursun'dan oluşan ekip, birincilik ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Yarışmada verilen tüm görevli başarıyla tamamlayan “Crew of Sky\" takımı, “Gökçen İHA\" adını verdikleri hava aracıyla istenilen uygulamaları otonom olarak gerçekleştiren takımlar arasında öne çıktı. Elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını dile getiren gençler, havacılık alanında daha iyi projeler ortaya çıkartarak Türkiye'yi farklı alanlarda temsil etmek istediklerini vurguladılar. “Biz de öncü bir havacılık okulu olarak bu işe katıldık\" <br>​ <br>​ Yarışmada verilen bütün görevleri başarıyla yerine getirdiklerini söyleyen Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı Öğretmeni ve proje danışmanı Hamit Yılmaz, şunları söyledi: “Biz de öncü bir havacılık okulu olarak bu işe katıldık\" <br>​ <br>​ Yarışmada verilen bütün görevleri başarıyla yerine getirdiklerini söyleyen Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı Öğretmeni ve proje danışmanı Hamit Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl 2'ncisi düzenlenen TEKNOFEST'e biz de Liselerarası Sabit Kanat İHA kategorisinde yarışmaya katıldık. Ocak ayında raporlama aşamalarıyla başlayan bir süreçti. 6 öğrenci ve 1 danışman öğretmen olarak Crew of Sky takım adı altında bu yarışmaya katıldık. Bütün rapor ve uçuş videosu aşamalarını geçtikten sonra 13-18 Eylül tarihleri arasında Bursa'da son aşama uçuş yarışması düzenlendi. Orada da uçağımızı verilen görevleri yerine getirecek şekilde uçurduk. Orada aldığımız derecelerle Türkiye birinciliği kazandık. Çok gurur ve mutluluk verici bir başarı. Çocuklar bu süreçte çok fazla gayret gösterdiler. Kendi aile, arkadaşları ve derslerinden zaman ayırarak bu işe yöneldiler. Bunun meyvesini almış olmaları bizi çok mutlu etti. Bunun ötesinde biz ülkemizin en köklü havacılık okuluyuz. Okulumuz hem askeri hem de sivil havacılığa çok fazla istihdam kaynağı oluşturan bir okul. Biz de öncü bir havacılık okulu olarak bu işe katıldık. Ülkemizin kalkınmasına ve bu alandaki atılımına destek olmamız gerekiyordu. Bu yarışmada böyle bir derece alarak, sürece iyi hazırlandığımızı ve bunun da karşılığını almamız bizi gerçekten mutlu etti. Bundan sonrası için de umutlandırdı.\" “Vakit bulduğumuz her an atölyemize gelerek çok yoğun çalıştık\" <br> <br> Yarışma süreci hakkında konuşan şampiyon takımın kaptanı Furkan Batı, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Rapor yazma aşamalarıyla projeye başladık. Geçen yıl da başvuruda bulunduk ancak rapor aşamalarında elendiğimiz için daha fazla önem verdik. Daha sonra yoğun çalışmalarımız başladı. Vakit bulduğumuz her an atölyemize gelerek çok yoğun çalıştık. Bazen gece yarısına atölyede kaldık. Kazandığımız için mutluyuz.\" “Ekibimiz, 750 takım içerisinden ön rapor aşamasını geçerek maddi destek kazandılar\" <br> <br> Toplamda 750 takımla başlayan süreçte elemeleri geçerek birincilik elde ettiklerini dile getiren Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhami Can, “Süreç, öğrencilerimizin ve danışman öğretmenimizin çok yoğun çalıştığı bir süreçti. Ocak ayından bu yana TEKNOFEST'e hazırlandılar. Ekibimiz, 750 takım içerisinden ön rapor aşamasını geçerek maddi destek kazandılar. Sonra hazırlıklarını atölyemizde tamamladılar. Son aşamada Bursa'da yapılan TEKNOFEST yarışmasına İnsansız Hava Aracı Sabit Kanat yarışmasına çağrıldık. Burada 57 takımla mücadele ederek 2 görevi tamamladık. Sonrasında okulumuz otonom şekilde sabit kanadı uçurarak birincilik elde etti\" ifadelerini kullandı. Geçen sene elendikleri TEKNOFEST'te bu yıl şampiyon oldular Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Havacılık Kulübü öğrencilerinden oluşan “Crew of Sky" takımı, geçen sene başvuruda bulunarak ön proje aşamasında elendikleri TEKNOFEST Liselerarası Sabit Kanat İHA yarışmasında bu yıl Türkiye Şampiyonu oldular.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 5 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü 2. sınıf öğrencileri Kemalettin Demirbaş (27) ile yeğenleri Habip (22) ve Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rumeysa Demirbaş (21) teknolojiyle yakından ilgileniyor. Amca ve yeğenleri bugüne kadar başta insansız hava araçları olmak üzeri birçok proje geliştirirken, son 2 yıldır ise \"Robot Kuş Projesi\"ne odaklandı. Havalimanları ve tarım arazileri çevresine gelen kuş sürülerini uzaklaştırmak ve askeri keşif amacıyla yapımına başlanan atmaca görünümlü robot kuş, fiber destekli maddelerle 9 aylık zorlu bir çalışmayla tamamlandı. Robot kuşun kamufle özelliğine kavuşması ise daha uzun sürdü. Robot kuş, 2 yılın sonunda bugünkü görümüne kavuştu. Aynı üniversitede okuyan Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rumeysa Demirbaş, robot kuşun kanat, kuyruk ve başını, doğanın renklerine uyumlu hale getirmek için 18 kez çizdi. TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada geçen yıl ikincilik, bu yıl ise birincilik elde eden proje, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te sergileniyor. Robot kuşu tasarlayan ve geliştiren Ağrılı öğrenciler, proje hakkında açıklamalarda bulundu. Kemalettin Demirbaş, diğer insansız hava araçları ile ilgili deneyimlerinin ardından 2 yıl önce robot kuş projesine başladıklarını söyledi. Yeğeni Habip Demirbaş ile Türkiye'de hastaneler arası tıbbı numune taşıyan ilk dronu geliştirdiklerini belirten Demirbaş, bu ve benzeri projelerde istedikleri sonuçları almadıkları için yeni projelere üzerinde çalıştıklarını anlattı. Yeni projeleri için çalışma başlattıklarını ve avcı kuşları yakından incelediklerini ifade eden Demirbaş, \"Bu kapsamda robot kuş projesine yöneldik özellikle kamufle özelliği olduğu için. 2 yılın ardından ilk uçuşunu gerçekleştirdik ve tamamladık. Projemiz halen gelişim aşamasında. Daha sonra askeri ve savunma sanayinde kullanılabilecek kameralar, haritalandırma gibi özellikler ekleyebiliriz.\" diye konuştu. Sabit veya döner kanat bir hava aracının uçtuğu zaman boyutu ne kadar küçük olursa olsun insanlar tarafından fark edilebildiğine dikkati çeken Demirbaş, şunları kaydetti: \"Robot kuş projesi doğayı taklit ettiği için, istenilen bölgede karşıdaki kişi ve hedeflere kendini fark ettirmeden bilgiler toplayabilir. Uçtuğunda kuş olarak görülüyor. Diğer insansız hava araçlarından farkı ise çok daha sessiz olması. Diğer hava araçlarının pervanelerinin sesi dünyada bir sorundur. Bizim robot kuş projemizde pervane olmadığı için, redaktör dişli sistemiyle çalıştığı için, sesine de müdahale etmek mümkündür. Normal bir hava aracından yüzde 90 daha sessiz. 50 metre ve üzerindeki uçuşlarda ses neredeyse hiç duyulmuyor.\" Habib Demirbaş ise robot kuşun teknik özellikleri hakkında bilgi verdi. Robot kuşun diğer hava araçlarından farklı olduğunu anlatan Demirbaş, şöyle devam etti: \"Diğer tüm hava araçlarından farklı olarak kanat çırparak uçabiliyor, pervane ile çalışmıyor. Kanat açıklığı yaklaşık 1 metre, boyu 80 santimetredir. Yaklaşık 300-350 gram ağırlığında. Bir atmaca boyutunda ürettik ki doğayla iç içe ve uyumlu olsun. Çok verimli bir pili var. 500 mil amperlik pille kanat çırpması halinde 20 dakika uçabiliyor, süzülmelerle birlikte 40-50 dakika uçuş yapabiliyor. Manevrayı kuyruk üstleniyor. İrtifayı da kuyruk ile yükseltip alçaltabiliyoruz. Pil dışında her şey bizim elimizden çıktı. Üzerinde bulunan motorların sargısına kadar bizim müdahalemiz oldu. Yazılım noktasında diğer hava araçlarının hazır kurulumları dışında kendi algoritmaları ile oynadığımız yazılımlar ürettik.\" Ağrılı gençlerin 'atmaca kuşu' TEKNOFEST'te: İstihbaratta kullanılabilecek Ağrılı üniversite öğrencisi 3 gencin, havalimanları ve tarım arazileri çevresindeki kuş sürülerini uzaklaştırmak için tasarladığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yarışmasında geçen yıl Türkiye ikinciliği, bu yıl da birincilik elde eden atmaca görünümündeki robot kuş, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te sergileniyor. Amca ve 2 yeğeninin, havalimanları ve tarım arazileri çevresindeki kuş sürülerini uzaklaştırmak için geliştirdiği ve TÜBİTAK yarışmasında birincilik elde eden atmaca görünümündeki robot kuşun, istihbarat amacıyla kullanılması da amaçlanıyor. Öğrencilerden Kemalettin Demirbaş, "Robot kuş projesi doğayı taklit ettiği için istenilen bölgede karşıdaki kişi ve hedeflere kendini fark ettirmeden bilgiler toplayabilir. Uçtuğunda kuş olarak görülüyor. Diğer insansız hava araçlarından farkı ise çok daha sessiz olması" dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 24 Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali sloganıyla TEKNOFEST başladı. Birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festivalde, Türkiye'nin savunma sanayii araçları da sahneye çıkıyor. Festival kapsamında ilk olarak Türkiye ve Azerbaycan uçakları, İstanbul semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirirken bugün de Polis Özel Harekat'ın (PÖH) gösterisi büyük beğeni topladı. Sikorsky helikopterleriyle gökyüzünde şov yapan PÖH'ün, Üzüm Salkımı adını verdiği gösterisi izleyenlerin nefesini kesti. TEKNOFEST ziyaretçileri, ayrıca GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı’nı gökyüzünde ilk kez görme fırsatını elde edecek. Ayrıca HÜRKUŞ’un yakın zamanda tanıtılan Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU) versiyonu da gösteriye katılacak. GÖKBEY ve AKSUNGUR, daha önceki TEKNOFEST etkinliklerinde yerde sergilenmişti. Festivalde, ATAK helikopterinin ağır sınıf taarruz versiyonu ATAK 2 helikopteri de sergilenecek. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul açılışında açıklamalarda bulundu. Bayraktar şu ifadeleri kullandı: Gençlerimiz Türkiye’nin 7 bölgesi 81 ilinden farklı renklerle TEKNOFEST’te buluşup aynı heyecan için çaba gösteriyor bu gençler sayesinde tam bağımsız güçlü Türkiye hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Çocuklarımız hepimizin gözbebeği. İmkanları farklı olsa da bizim görevimiz onları eşit düzeyde bu teknoloji yolculuğuna dahil etmek olmalı. Genç kardeşlerim umudumuz sizlersiniz. Sizi basmakalıp tariflere hapsetmeye çalışanlara kulak asmayın. Çekinmeyin, korkmayın çalışmaya devam edin. Allah güç ve kuvvet verdikçe ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Tam bağımsız, Türkiye yolunda milli teknoloji hamlesi idealinden Türkiye2yi her alanda lider ülke yapma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu yolda dönmek yok. Bu yolda durmak duraksamak yok. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurum ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST, 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Pandemi şartları nedenle günlük 100 bin kişinin alınacağı etkinlikte, havacılık, uzay, robotik kodlama, yapay zeka gibi programlar, bu sene de takvime eklendi. Festivalde bu yıl Pilot Sensin ve Odaklan ve Havalan gibi keyifli aktiviteler de olacak. TEKNOFEST açılışından bir gün önce festivalin düzenleneceği alan basın mensuplarına gezdirildi. Gezi sonrası basına mensuplarına açıklama yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Yarışmalara 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu. Dördüncü yılında TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı. Burada çok sürpriz ve renkli gösteriler olacak. TEKNOFEST heyecanı Bayraktar'ın bu sözleriyle başladı: Bu yolda dönmek yok Türkiye Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapılarını açtı. Binlerce kişi festivali gezmek için Atatürk Havalimanı'na akın etti. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yaptığı konuşmada, "Allah güç ve kuvvet verdikçe ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Tam bağımsız, Türkiye yolunda milli teknoloji hamlesi idealinden, Türkiye'yi her alanda lider ülke yapma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu yolda dönmek yok. Bu yolda durmak duraksamak yok" ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



