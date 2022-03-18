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Teknofest drone şampiyonaları için son başvuru tarihi 1 Nisan

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası ve World Drone Cup için başvurular devam ediyor. Drone yarışçılarının kıyasıya mücadele ettiği bu iki şampiyonada sizde yerinizi almak için acele edin.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Teknofest drone şampiyonaları için son başvuru tarihi 1 Nisan
​Teknofest drone şampiyonaları için son başvuru tarihi 1 Nisan.

Gençlik ve Spor Bakanlığı onayı ile ülkemizde 2017 yılından bu yana düzenlenen, 2019 yılından itibaren de TEKNOFEST kapsamına alınan Türkiye Drone Şampiyonası havada büyük bir rekabete sahne oluyor. Türkiye Hava Sporları Federasyonu, İnsansız Hava Araçları Branşı bünyesinde, Gençlik Spor Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından verilen sporcu lisansına sahip tüm kişiler, Türkiye Drone Şampiyonası'na bireysel başvuru ile katılabiliyor.

Türkiye Drone şampiyonası ile havada büyük rekabet

  • Bu yıl yine 3 etaptan oluşacak olan Türkiye Drone Şampiyonası’nın birinci etabı 10-12 Haziran tarihlerinde Kastamonu’da, ikinci etabı 1-3 Temmuz tarihlerinde Sinop’ta, üçünce etabı ise 19-21 Ağustos tarihlerinde Artvin’de gerçekleşecek.

Üç etap sonucunda en iyi puanı alan sporcular TEKNOFEST 2022 Samsun’da gerçekleşecek olan Büyük Final’de yarışmaya hak kazanacak. Dereceye giren sporculardan birinciye 15.000 TL, ikinciye 10.000 TL, üçüncüye ise 5.000 TL ödül takdim edilecek. Ayrıca Türkiye Drone Şampiyonası Büyük Final yarışının birincisi yine TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenecek olan World Drone Cup’ta ülkemizi temsil edecek

World Drone Cup büyük heyecan yaratacak

TEKNOFEST kapsamında ilk kez 2018 yılında düzenlenen World Drone Cup, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde Dünyanın en iyi Drone yarışçısını bu yıl da TEKNOFEST Samsun’da belirleyecek.

  • Dünyadan en fazla ülkenin ve en fazla sporcunun katıldığı yarışmaya bu yıl 32 ülkeden 32 en iyi sporcu katılacak ve Dünyanın en iyi Drone yarışçısı yine TEKNOFEST’te belirlenecek. Yarışma sonunda dereceye giren birinci 30.000 TL, ikinci 20.000 TL, üçüncü ise 10.000 TL para ödülü kazanacak.

Son başvuru tarihi 01 Nisan 2022 olarak açıklanan, sporcular tarafından büyük ilgi gören Türkiye Drone Şampiyonası ve World Drone Cup yarışmalarının heyecanına ortak olmak için hemen www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsin.

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