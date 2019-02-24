TEKNOFEST yarışmaları için başvurular sürüyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), her yıl düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç ve Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışları'na başvurular devam ediyor.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, 2005 yılından bu yana gerçekleştirilen "Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları" ile alternatif enerjiyle çalışan araçlarla ilgili yerli üretimin artırılması, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve bu yolla alternatif enerji kaynaklarının kullanımı konusunda ülke genelinde farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen geleneksel TÜBİTAK 2018 İHA Yarışması'nın kazanan takımları ödüllerini sahnede aldı.

"TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" kapsamında 16-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na 7 Mart'a kadar başvuru yapılabiliyor.

Yarışmaya katılan takımlara 35 bin liraya kadar hazırlık teşviki ve 40 bin liraya kadar farklı kategorilerde ödüller veriliyor.

Bir yarışmacı İHA'sını uçurmak için son hazırlıklarını yapıyor.

İHA Yarışları

Geçen yıl "TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" kapsamına alınan "TÜBİTAK 2019 Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması"na başvurular, 8 Mart'ta sona eriyor.

Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenecek Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması çerçevesinde 6 bin lira İHA geliştirme ve yarışmalara girme hakkı kazanan tüm takımlara 3 bin lira katılım desteği veriliyor.

OYNAT 01:52 Selçuk Bayraktar'dan eğlenceli Teknofest tanıtımı BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Teknofest'in tanıtımını eğlenceli bir şekilde aktardı.

Yarışma sonunda kategorilerinde 1. olan takımlara 30 bin lira, 2. olan takımlara 20 bin lira, 3. olan takımlara 15 bin lira ve her iki kategori için 7 bin 500 lira mansiyon ödülü veriliyor.

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İHA'larda kullanılan yerli yazılımları teşvik etmek üzere bu yıl ilk kez sabit ve döner kanatlı İHA'lar için ayrı ayrı 15 bin lira yerli yazılım ödülü verilecek. Ayrıca, her 2 kategoride 1. olan takımlara Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından 10 bin lira özel ödül takdim edilecek ve takım üyelerine staj hakkı tanınacak.

Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve 2019 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışları için detaylı bilgiye TÜBİTAK'ın internet sitesinden ulaşılabilecek.

TEKNOLOJİ TEKNOFEST için geri sayım başladı