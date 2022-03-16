Teknoloji TEKNOFEST yarışmalarına yurt dışından başvuru süresi 31 Marta uzatıldı
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TEKNOFEST yarışmalarına yurt dışından başvuru süresi 31 Mart’a uzatıldı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları her yıl olduğu gibi bu yılda gençlerden büyük ilgi görüyor. Ülkemiz gençlerinin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep gösterilen yarışmalar için yurt dışı başvuru süresi de uzatıldı. Belirlenen 16 farklı yarışma için uzatılan başvuru süresi 31 Mart tarihinde sona erecek. Yarışmalara yurt dışından ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil teknoloji meraklısı tüm gençler katılabiliyor.

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Haber Merkezi Diğer
TEKNOFEST yarışmalarına yurt dışından başvuru süresi 31 Mart’a uzatıldı
​TEKNOFEST yarışmalarına yurt dışından başvuru süresi 31 Mart’a uzatıldı .

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları her yıl olduğu gibi bu yılda gençlerden büyük ilgi görüyor. Ülkemiz gençlerinin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep gösterilen yarışmalar için yurt dışı başvuru süresi de uzatıldı. Belirlenen 16 farklı yarışma için uzatılan başvuru süresi 31 Mart tarihinde sona erecek. Yarışmalara yurt dışından ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil teknoloji meraklısı tüm gençler katılabiliyor.

DÜNYA GENÇLERİNİ BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin dört bir yanında bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş, geleceğin teknolojilerini üreten gençler ile yurt dışından yarışmalara katılan gençler TEKNOFEST çatısı altında bir araya geliyorlar. Bu yıl yarışmalara katılımın yine katlandığı TEKNOFEST’te yurt dışından gelen yoğun talep üzerine belirli yarışmaların başvuru tarihleri uzatıldı.

Yarışmalara yurt dışından katılmak isteyen gençler 31 Mart 2022 tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Gençler teknoloji yarışmaları için detaylı bilgilere yine teknofest.org web sitesi üzerinden ulaşabilecekler.

6 MİLYON TL ÜZERİNDE ÖDÜL

Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl 12 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği, TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 Milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek. Başvurular https://teknofest.org/tr/compe... web sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilebiliyor.

Yurt Dışından Katılacaklar İçin Son Başvuru Tarihi 31 Mart’a Uzatılan Yarışmalar

Roket Yarışması

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

Uçan Araba Yarışması

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması

Akıllı Ulaşım Yarışması

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Tarım Teknolojileri Yarışması

Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması

Turizm Teknolojileri Yarışması

World Drone Cup

Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması

Robotik Yarışmalar

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun’da, Çarşamba Havalimanında yine Dünya gençlerini bir araya getirecek.

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