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Teknoloji TEKNOFESTte düzenlenen Roket Yarışları birçokları için ilk oldu
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TEKNOFEST'te düzenlenen Roket Yarışları birçokları için ilk oldu

Bu yıl 3. kez düzenlenen TEKNOFEST'in Tuz Gölü'nde devam eden etkinliği Roket Yarışmalarına bu yıl ilk kez birçok üniversiteden öğrenci de katıldı. Maltepe Üniversitesi öğrencileri etkinliğe ilk kez katılırken yaptıkları roket de dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
İlk kez katıldılar
İlk kez katıldılar

TEKNOFEST'e katılım her sene artarken bu yıl rekor başvuru gerçekleşmişti.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivale lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 82 takımın yarıştığı 'Roket Yarışları' Tuz Gölü'ndeki atış merkezinde devam ediyor. Bu yıl ilk kez yarışlara katılan ve iki dalda yarışan Maltepe Üniversitesi de başarılı atışlarda bulundu. Üniversite öğrencilerinden Selimhan Kahraman, “Çetrefilli bir süreçti, zaman zaman yorulduk, üzüldük ama roketimizi göklere gönderdi. Yarışlarda kendi hikayemizi yazdık” dedi.
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Roketsan sponsorluğunda ve TÜBİTAK SAGE desteğiyle 1 Eylül'de Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Alanı'nda başlayan 'Roket Yarışları' devam ediyor. Yarışlara bu yıl ilk kez katılan ve iki alanda yarışan Maltepe Üniversitesi de yarışlarda başarılı atışlar gerçekleştirdi.

TEKNOFEST 2020 Tuz Gölü'nde başladı: Roket yarışması nefes kesti
TEKNOLOJİ
TEKNOFEST 2020 Tuz Gölü'nde başladı: Roket yarışması nefes kesti


DHA
Etkinliğe ilk kez katıldılar.

Roket yapmak çatapat patlatmaya benzemiyor

Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afif Sıddıki, yarışlarla ilgili şunları söyledi:
"Bu yıl üçüncü kez düzenlenen TEKNOFEST roket yarışlarında biz üniversite olarak ilk defa yer alıyoruz. İki takımla yarışlarda yer aldık. Hem alçak irtifada hem orta irtifada. Bin 500 ve 3 bin metrede. Bu süreç geçen sene 29 Ekim'de başladı. Arkadaşlarımla birlikte acaba bizde ülkemiz için yeni neler yapabiliriz bunu anlamaya çalışıyorduk.

  • Kimi insanlar roket yapmayı çatapat patlatmak zannediyor ama öyle değil. Elektroniğin nasıl kontrol edileceği çok ciddi ve bilimsel mühendislik çalışması gerektiriyor. Aynı zamanda yapısal kısmı yani roketin kendisinin nasıl yapılacağı aerodinamiği, sonra faydalı yük dediğimiz yani roketi attıktan sonra bunda ne fayda elde edilecekse, nasıl bir beklentimiz varsa bunun kurtarılması bunlar önemli aşamalardı. Çok zorlu bir süreç oldu” dedi.

DHA
Roket yarışması tüm hızıyla devam ediyor.


Pandemi dahi engel olamadı

Prof. Dr. Sıddıki, “Bildiğiniz gibi koronavirüs salgını dünyayı altüst etti. Bu süreçte 4 ay evlerimizden çıkamadık ama arkadaşlarım yazılımlarını yapmaya devam etti. Kimi zaman elektroniğini ellerindeki imkanlarla yapmaya çalıştılar. Son 1,5 aydır üniversitemizin çok büyük bir desteğiyle gerek yurtları açtılar gerek araçları sağladılar.Hakikaten maddi-manevi gerek rektörümüz gerek genel sekreterimizin çok büyük destekleriyle buraya kadar geldik. Bugün de atışımızı başarıyla yaptık. Bu gerçekten azim gerektiren, dikkat gerektiren, sabırlı olmayı gerektiren bir iş. Bütün genç arkadaşlarıma ve hocalarıma mutlaka böyle bir yarışmaya illa roket yarışması olması gerekmiyor. Uydu yarışması, yazılım yarışması başka dallarda da bunu bir yarışma olarak da görmemek gerekir. Bu ülkemizin geleceğine bir katkı verebilecek yaştaki arkadaşlarımızın inanılmaz gayreti. Yöneticilerimizden bu gayreti desteklemelerini rica edeceğimiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TEKNOFEST 2020 Tuz Gölü'ndeki roket yarışlarıyla başladı
TEKNOLOJİ
TEKNOFEST 2020 Tuz Gölü'ndeki roket yarışlarıyla başladı
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