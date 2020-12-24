Teknoloji şirketi LG otomobil parçaları üretmek için Magna International ile ortak oldu

Akıllı telefon, tablet, klima, çamaşır makinesi, televizyon ya da ev sinema sistemleri gibi ürünler geliştiren teknoloji şirketleri, otomobil üretimlerinde de belirli bir noktaya gelmek istiyor. Buna en son örnek ise LG. Güney Kore merkezli şirketin Kanada menşeili Magna International ile elektrikli otomobilkonusunda çalışmaları olduğu netleşti.

Otomobil parçaları üretecekler

LG'nin doğrudan elektrikli otomobil üretip üretmeyeceği belli değil. Fakat Magna International ile parça üretimi konusunda çalışmalar yapılacağı ortada. Hatta ilk etapta inventör, şarj cihazları, elektronik motor ya da sürücü sistemleri üzerine yoğunlaşılacağı da biliniyor.

LG'nin ilk etapta elektrikli otomobiller için parça üretimine başlayacağı biliniyor.

LG'nin ortaklıktaki payı daha büyük

Şimdilik LG Magna e-Powertrain olarak isimlendirilen ortak girişimde üretilen parçaların Güney Kore ve Çin'de üretileceği biliniyor. Ayrıca bu yeni şirketin binden fazla kişiye istihdam sağlayacağı belirtiliyor. Bu ortaklıkta hangi şirketin payı daha büyük diye düşünebilirsiniz. LG'nin %51, Magna International'ın ise %49'luk paya sahip olduğunu ekleyelim.

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Otomobil sektörüyle uzun süredir adı geçen bir diğer teknoloji şirketi de Apple. Yeni ortaya çıkan bilgiler, 2024'e kadar bu alanda önemli yatırımların yapılacağı yönünde. Hatta ilk prototipin de bu tarihe kadar çıkması söz konusu.

TEKNOLOJİ Apple 2024'e kadar otomobil üretimine başlayabilir

Apple otomobil haberlerinin gündeme gelmesiyle birlikte farklı detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Tesla CEO'su Elon Musk'ın yıllar önce otomobil şirketini Apple'a satmak için görüşmeler yapmak istediğini fakat reddedildiğini açıkladı.