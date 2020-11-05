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Teknolojik kısıtlamalar çocuk-anne ilişkilerini de etkiledi

Koronavirüs salgını sonrası birçok aile çocukları ile daha fazla zaman geçirmeye başlarken teknoloji ile olan ilişkilerde sorgulanmaya başladı. Konunun uzmanı Doç. Dr. Şengül Mertol İlgar, "Çocuklarda huysuzluk, sinirlilik, kaygı ve korku düzeyinin artması ile birtakım uyum ve davranış problemleri yaşanmaya başlandı. Birçok ailede ebeveyn-çocuk ilişkilerinin bozulduğunu gördük." dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Pandemi sonrasında çocukların evden eğitim almaya başlaması ile geçirilen zaman artarken ailelerin çocukların teknoloji ile olan ilişkilerine dair soruları da arttı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Mertol İlgar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde okul öncesi eğitimdeki değişikliklere, teknoloji kullanımına, çocuk-ebeveyn ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Salgının hayatın bir parçası olduğu süreçte, yaşananlardan çocukların da fazlaca etkilediğini belirten İlgar, hem evde kalmanın hem ekran başında daha fazla süre geçirmenin olumsuz etkilerine dikkati çekti.

  • İlgar, salgının çocukların eğitim hayatlarına doğrudan yansıdığını ifade ederek, "Salgın, çocuklarının eğitimlerinin kısmen de olsa sekteye uğramasına yol açtı. Belli bir süre okuldan, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından uzak kalmak birçok okul öncesi dönem çocuklarında duygusal kırıklıklara, uyum ve davranış problemine yol açarken evde kalmak, ekran başında uzun zaman geçirmek bilişsel, duygusal, sosyal ve psiko-motor gelişimini sekteye uğrattı." diye konuştu.

Birçok çocuğun dikkat süresinde azalmalar olduğu bilgisini veren İlgar, çocukların komut alması konusunda sorunlar yaşandığını söyledi.

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Teknolojinin değişmesiyle etkisi de arttı

Doç. Dr. Şengül Mertol İlgar, çocukların fiziksel sağlıklarının yanı sıra ruhsal durumlarında da sıkıntılar görüldüğünü anlatarak, bu dönemde çocuklarda baş ağrılarının, mide-bağırsak rahatsızlıklarının, kurdeşen gibi alerjik hastalıkların da arttığını kaydetti.

Uzun süreli evde kalmanın çocuklarda ekrana maruz kalma süresini artırdığını dile getiren İlgar, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • "Kimi zaman sıkıldığı için kimi zaman ebeveynler evden çalıştığı için internet ve teknolojik araçlara daha çok başvurdu. Bu da çocuklarda uyku, beslenme sorunlarına, göz rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına, ekranda yaşına uygun olmayan olumsuz mesajlardan, görsellerden, zorbalıklarında etkilenmesine, uyum ve davranış problemlerine neden oldu. Evde uzun süre kalarak arkadaşlarından uzak olmak, medyadaki olumsuz haberlere maruz kalmak küçük yaş gruplarında süreci tam olarak anlamlandıramaması korku ve kaygılara neden oldu."

Evde kullanılan teknoloji hastalığa dönüşebilir
TEKNOLOJİ
Evde kullanılan teknoloji hastalığa dönüşebilir

İlgar, yeni normale geçişte kreşlerin, anaokullarının ve gündüz bakım evlerinin açılmasının ardından çocuklarda daha farklı etkiler gözlemlendiğine dikkati çekerek, "Çocuklarda huysuzluk, sinirlilik, kaygı ve korku düzeyinin artması ile birtakım uyum ve davranış problemleri yaşanmaya başlandı. Birçok ailede ebeveyn-çocuk ilişkilerinin bozulduğunu gördük. Ebeveynlerin korku ve kaygıları çocuklara yansıdı. Evde çocuklarıyla ne yapacağını bilemeyen bir kısım ebeveyn kendisi ve çocuklarını internete ve teknolojik ürünlere yöneltirken aslında bir kısmı da bunu fırsat bilip çocuklarıyla daha fazla zaman geçirme yoluna gitti." ifadelerini kullandı.

Salgınla beraber insanların kendilerini çevrim içi bir yoğunluğun içerisinde bulduğu aktaran İlgar, eğitim kurumlarının birçok kademede online eğitime geçtiğini anımsattı.

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